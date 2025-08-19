Raipur News: आंबेडकर अस्पताल में बनेगा 700 बेड का इंटीग्रेटेड अस्पताल, स्वास्थ्य मंत्री ने की समीक्षा

Raipur News: आंबेडकर अस्पताल में 700 बेडेड इंटीग्रेटेड अस्पताल बनेगा। यह कब मूर्त रूप लेगा, सबसे बड़ा सवाल है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने अस्पताल समेत होस्टल व सिकलसेल संस्थान के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को नई गति मिलेगी।
अस्पताल के फायर फायटिंग सिस्टम के निर्माण और सुधार कार्यों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन के मद्देनजर आवश्यक कदम तुरंत उठाने के निर्देश दिए। 700 बेडेड अस्पताल वर्तमान में जहां गार्डन व पुराने होस्टल हैं, वहां बनेगा। इसके लिए पहले ही फंड स्वीकृत किया जा चुका है।
इस अस्पताल के बन जाने से मरीजों को बेड की कमी नहीं होगी। जबकि ऑब्स एंड गायनी तथा पीडियाट्रिक विभाग एक साथ हो जाएंगे। कुछ और विभागों को शिफ्ट किया जाएगा। इससे पुरानी व वर्तमान बिल्डिंग में मेडिसिन जैसे बड़े विभाग का विस्तार हो जाएगा। यही नहीं चेस्ट के मरीजों को भी ज्यादा बेड उपलब्ध होंगे। इससे उन्हें सुविधा होगी।