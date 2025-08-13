13 अगस्त 2025,

बुधवार

बलोदा बाज़ार

CG Crime: अस्पताल में ही भीड़ गए 2 गुटों के लोग, डॉक्टर और मरीजों के सामने मारपीट

CG Crime: मारपीट के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने सिटी कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने यहां से उन्हें डॉक्टरी मुलाहिजे के लिए जिला अस्पताल भेजा।

बलोदा बाज़ार

Love Sonkar

Aug 13, 2025

CG Crime: अस्पताल में ही भीड़ गए 2 गुटों के लोग, डॉक्टर और मरीजों के सामने मारपीट
2 गुटों के लोगों ने की मारपीट (Photo Patrika)

CG Crime: रसेड़ी और मोहतरा गांव के दो गुटों में सोमवार रात दो अलग-अलग जगहों पर मारपीट हुई। ऐसे में सिटी कोतवाली पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाने असामाजिक तत्वों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। 6 व्यक्तियों को प्रतिबंधात्मक धाराओं में गिरतार कर मुलाहिज के लिए अस्पताल भेजा। दोनों गुटों के बीच वहां भी झगड़ा हो गया।

मिली जानकारी के मुताबिक, रसेड़ी और ग्राम पंचायत मोहतरा के दो गुटों के बीच पहले सोमवार रात बलौदाबाजार के पास एक ढाबे में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने सिटी कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने यहां से उन्हें डॉक्टरी मुलाहिजे के लिए जिला अस्पताल भेजा। अस्पताल में दोनों पक्ष फिर किसी बात पर भिड़ गए। डॉक्टरों और मरीजों के सामने मारपीट करने लगे।

इससे पूरे अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। यहां चौकी में मौजूद गिनती के पुलिस स्टाफ स्थिति पर काबू पाने में विफल रहे, तब डॉक्टरों ने फौरन सिटी कोतवाली से संपर्क किया। थाना स्टॉफ ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की। कार्रवाई की कड़ी में मंगलवार को पुलिस ने अलग-अलग मामलों में अपराध दर्ज कर 6 को गिरफ्तार किया। इनमें मोहतरा गांव के तिलक राम साहू (36), अजय कुमार साहू (36), टीकम भारती (38), सुरेंद्र साहू (38) और रसेड़ी गांव के मनीष महिलांगे (32), संजय कुमार मनहरे (40) को गिरतार किया हैं।

Published on:

13 Aug 2025 10:56 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG Crime: अस्पताल में ही भीड़ गए 2 गुटों के लोग, डॉक्टर और मरीजों के सामने मारपीट

