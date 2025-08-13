CG Crime: अस्पताल में ही भीड़ गए 2 गुटों के लोग, डॉक्टर और मरीजों के सामने मारपीट

इससे पूरे अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। यहां चौकी में मौजूद गिनती के पुलिस स्टाफ स्थिति पर काबू पाने में विफल रहे, तब डॉक्टरों ने फौरन सिटी कोतवाली से संपर्क किया। थाना स्टॉफ ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की। कार्रवाई की कड़ी में मंगलवार को पुलिस ने अलग-अलग मामलों में अपराध दर्ज कर 6 को गिरफ्तार किया। इनमें मोहतरा गांव के तिलक राम साहू (36), अजय कुमार साहू (36), टीकम भारती (38), सुरेंद्र साहू (38) और रसेड़ी गांव के मनीष महिलांगे (32), संजय कुमार मनहरे (40) को गिरतार किया हैं।