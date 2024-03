76 जवानों की हत्या, JNU में जश्न... रिलीज हुआ बस्तर : द नक्सल स्टोरी का ट्रेलर, देखकर सिहर उठेंगे लोग

रायपुरPublished: Mar 05, 2024 02:07:05 pm Submitted by: Kanakdurga jha

Bastar : The Naxal Story Film Trailer Out Now : विपुल अमृतलाल शाह, सुदीप्तो सेन और अदा शर्मा की अगली फिल्म 'बस्तरः द नक्सल स्टोरी' की ट्रेलर रिलीज हो गई है।

Bastar : The Naxal Story Film Trailer Release : विपुल अमृतलाल शाह, सुदीप्तो सेन और अदा शर्मा की अगली फिल्म 'बस्तरः द नक्सल स्टोरी' की ट्रेलर रिलीज हो गई है। (sudipto sen films trailer) फिल्म की टीजरों और पोस्टर्स ने पहले से ही खूब सुर्खियां बटोरी है। वहीं आज ही रिलीज़ हुई ट्रेलर ने भी दर्शकों का प्यार पाया है। (sudipto sen films) ऐसे में अब दर्शकों द्वारा फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।

फिल्म के रिलीज की डेट जैसे जैसे नजदीक आ रही है, दर्शकों के बीच इसे देखने के लिए उत्सुकता बढ़ती नजर आ रही है। (adah sharma) दर्शकों की उम्मीदों को एक नए स्तर पर लेकर जाते हुए, मेकर्स ने 'बस्तर : द नक्सल स्टोरी ' के ट्रेलर को रिलीज कर दिया है। यहां देखें ट्रेलर https://www.youtube.com/watch?v=5KfJWVcnbdI Bastar : The Naxal Story Trailer Out Now : सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन में बनी फिल्म के ट्रेलर में अदा शर्मा को अपने बेजोड़ अंदाज में देखा जा सकता है। दर्शकों को लुभाने वाले सभी एलिमेंट से भरपूर यह फिल्म उन्हे एंटरटेन करने की क्षमता रखती है। (adah sharma in naxal story) द केरल स्टोरी की जबरदस्त सफलता के बाद, टीम एक और डेयरिंग और प्रभावशाली विषय के साथ वापस लौटी है, जिसका ट्रेलर सभी के उम्मीदों पर खरा उतरता नजर आ रहा है। सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन में बनी फिल्म के ट्रेलर में अदा शर्मा को अपने बेजोड़ अंदाज में देखा जा सकता है। दर्शकों को लुभाने वाले सभी एलिमेंट से भरपूर यह फिल्म उन्हे एंटरटेन करने की क्षमता रखती है। (adah sharma in naxal story) द केरल स्टोरी की जबरदस्त सफलता के बाद, टीम एक और डेयरिंग और प्रभावशाली विषय के साथ वापस लौटी है, जिसका ट्रेलर सभी के उम्मीदों पर खरा उतरता नजर आ रहा है। Bastar : The Naxal Story Trailer : ट्रेलर में नक्सलियों द्वारा CRPF जवानों को मारने की दिल दहला देने वाली झलक है, इसके अलावा इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से JNU के क्षेत्रों द्वारा देश के जवानों की मौत का जश्न मनाया जाता है। (vipul shah films) इंसानों को काटने के सीन से लेकर राष्ट्रगान गाने पर बच्चों को जलाए जाने, राजनीतिक हस्तियों की गोली मारकर हत्या करने और निर्दोष लोगों को फांसी पर लटकाए जाने के सीन्स तक ने इस ट्रेलर को जबरदस्त बना दिया है। ट्रेलर न केवल उत्साह को दूसरे स्तर पर ले जाता है बल्कि हमें असल घटनाओं के बारे में और ज्यादा जानने के लिए प्रेरित भी करता है। आईपीएस नीरजा माधवन का किरदार निभा रहीं अदा शर्मा Bastar : The Naxal Story : ट्रेलर का मुख्य आकर्षण आईपीएस नीरजा माधवन का किरदार है, जिसे बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस अदा शर्मा ने निभाया है। (vipul shah films trailer released) अदा ने किरदार में जो पूर्णता और ईमानदारी लाई है, वह उनके किरदार में साफ दिख रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक्ट्रेस का एक और सॉलिड परफॉर्मेस होने जा रहा है। 'द केरल स्टोरी' के पीछे की टीम की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली और असल जीवन पर आधारित फिल्म देखने के लिए दर्शकों के बीच उत्सुकता बहुत ज्यादा है। ट्रेलर में दिखी सच्चाई की झलक Bastar : The Naxal Story Film Trailer Released Today : ट्रेलर में मेकर्स ने इस सच्चाई की झलक दी है, जो फिल्म के बड़े पर्दे पर रिलीज होने के साथ ही सामने आने वाली है। (vipul shah films trailer out now) विपुल अमृतलाल शाह की सनशाइन पिक्चर्स द्वारा निर्मित और आशिन ए शाह द्वारा सह-निर्मित, 'बस्तरः द नक्सल स्टोरी' सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित हैं और इसमें अदा शर्मा मुख्य भूमिका में होंगी। यह फिल्म 15 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पढ़ना जारी रखे