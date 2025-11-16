8 हजार पुराने वाहन होंगे रद्द! परिवहन विभाग ने सभी विभागों से मांगी जानकारी, कबाड़ वाहनों पर कार्रवाई…

पुराने हो चुके वाहनों को शासकीय स्क्रैप सेंटर में स्क्रैप कराने पर वाहनों की कीमत के साथ ही नई वाहन खरीदने पर 2 फीसदी टैक्स में छूट मिलेगी। शासन द्वारा अधिकृत स्क्रैप सेंटर में वाहन स्क्रैप कराने पर वाहन मालिक को सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। पुरानी गाड़ी की स्क्रैप वैल्यू से नई गाड़ी खरीदते समय एक्स शोरूम प्राइस पर 5 फीसदी तक का डिस्काउंट मिलेगा।