बस्तर में रोजगार की बड़ी सौगात! जल्द निकलेंगी 1500 भर्तियां, शिक्षा-इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस

प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए 23 नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपए और भूमि विकास बैंक के सुदृढ़ीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही अंबिकापुर-जगदलपुर हवाई सेवा के विस्तार से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है, जिससे व्यापार और पर्यटन दोनों को लाभ होगा।