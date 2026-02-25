CG Budget 2025: परिवहन को रफ्तार, EV को बढ़ावा! 8 जिलों में बनेंगे ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, 115 करोड़ का प्रावधान

ई-हेल्थ कार्ड के माध्यम से अब शासकीय सेवकों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पहले कर्मचारियों को उपचार के लिए स्वयं भुगतान करना पड़ता था और बाद में प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया से गुजरना होता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद उन्हें सीधे सूचीबद्ध अस्पतालों में बिना अग्रिम राशि दिए इलाज मिल सकेगा, जिससे उपचार के दौरान आर्थिक दबाव और औपचारिकताओं की परेशानी से राहत मिलेगी।