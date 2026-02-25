रेत माफिया बेखौफ, दुलना एनीकेट पर मौत का खतरा! जल आपूर्ति से खिलवाड़ आखिर कब तक?

यह सिर्फ रेत की चोरी नहीं, बल्कि जल सुरक्षा के साथ खुला खिलवाड़ है। अगर एनीकेट की संरचना को नुकसान पहुंचा तो पूरा नगर जल संकट की चपेट में आ जाएगा। प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। यदि अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो इतिहास गवाह रहेगा- जब माफिया बेलगाम थे और सिस्टम खामोश होकर देख रहा था