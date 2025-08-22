Indian Railway: रेल सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम, लोको पायलट को मिलेगा रियल टाइम सिग्नल डेटा, आमने-सामने ट्रेनें आने पर ऑटोमेटिक ब्रेक

सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में यात्रियों और रेलकर्मियों की संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। महाप्रबंधक तरुण प्रकाश के मार्गदर्शन में इस परियोजना को लागू किया गया है। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में मार्च 2022 में दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल में लिंगमपल्ली-विकाराबाद खंड पर गुल्लागुडा-चिटगिड्डा स्टेशनों के बीच इसका सफल परीक्षण किया गया था।