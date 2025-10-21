Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: लावारिस खड़ी कार में अचानक लगी भीषण आग, आसपास के इलाके में मची अफरा-तफरी

CG News: आग को देखकर घबरा गए और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने बताया कि आग फैलने से पहले ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और जल्द ही आग पर काबू पाया।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 21, 2025

CG News: लावारिस खड़ी कार में अचानक लगी भीषण आग, आसपास के इलाके में मची अफरा-तफरी

लावारिस खड़ी कार में अचानक लगी भीषण आग (photo Patrika)

CG News: रायपुर के दलदल सिवनी इलाके में आज एक लावारिस खड़ी कार में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। घटना पंडरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार, खड़ी कार अचानक अज्ञात कारणों से आग की लपटों में घिर गई।

आसपास के लोग और स्थानीय नागरिक आग को देखकर घबरा गए और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने बताया कि आग फैलने से पहले ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और जल्द ही आग पर काबू पाया।

प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि कार में किसी भी व्यक्ति के होने की संभावना नहीं थी, इसलिए कोई मानव हानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड की तत्परता की सराहना की। अधिकारियों ने कहा कि लावारिस कार में आग लगने की घटना यह दर्शाती है कि सुरक्षा और सावधानी कितना महत्वपूर्ण है।

पुलिस ने आसपास के इलाके की जांच शुरू कर दी है और यह देखने की कोशिश की जा रही है कि आग कैसे लगी। शुरुआती अनुमान के अनुसार, आग लगने का कारण इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी हो सकता है, लेकिन जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Oct 2025 08:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: लावारिस खड़ी कार में अचानक लगी भीषण आग, आसपास के इलाके में मची अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: 200 स्वच्छता दीदियों का उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया सम्मान, कवर्धा को सबसे स्वच्छ शहर बनाने का लिया संकल्प

CG News: 200 स्वच्छता दीदियों का उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया सम्मान, कवर्धा को सबसे स्वच्छ शहर बनाने का लिया संकल्प
रायपुर

Road Accident: रायपुर में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार को रौंदा, युवक की मौके पर मौत

मौत (Photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: अभिनेता गोवर्धन असरानी का 84 वर्ष की आयु में निधन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जताया शोक

CG News: अभिनेता गोवर्धन असरानी का 84 वर्ष की आयु में निधन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जताया शोक
रायपुर

CG News: राज्योत्सव पर लागू हो सकती है पुलिस कमिश्नर प्रणाली, कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर

CG News: राज्योत्सव पर लागू हो सकती है पुलिस कमिश्नर प्रणाली, कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर
रायपुर

Raipur News: दीपावली की शाम पंडरी कपड़ा मार्केट की दुकान में लगी आग, मची अफरा-तफरी

Raipur News: दीपावली की शाम पंडरी कपड़ा मार्केट की दुकान में लगी आग, मची अफरा-तफरी
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.