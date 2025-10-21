CG News: लावारिस खड़ी कार में अचानक लगी भीषण आग, आसपास के इलाके में मची अफरा-तफरी

लावारिस खड़ी कार में अचानक लगी भीषण आग (photo Patrika)
CG News: रायपुर के दलदल सिवनी इलाके में आज एक लावारिस खड़ी कार में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। घटना पंडरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार, खड़ी कार अचानक अज्ञात कारणों से आग की लपटों में घिर गई।
आसपास के लोग और स्थानीय नागरिक आग को देखकर घबरा गए और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने बताया कि आग फैलने से पहले ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और जल्द ही आग पर काबू पाया।
प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि कार में किसी भी व्यक्ति के होने की संभावना नहीं थी, इसलिए कोई मानव हानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड की तत्परता की सराहना की। अधिकारियों ने कहा कि लावारिस कार में आग लगने की घटना यह दर्शाती है कि सुरक्षा और सावधानी कितना महत्वपूर्ण है।
पुलिस ने आसपास के इलाके की जांच शुरू कर दी है और यह देखने की कोशिश की जा रही है कि आग कैसे लगी। शुरुआती अनुमान के अनुसार, आग लगने का कारण इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी हो सकता है, लेकिन जांच जारी है।
