CG News: लावारिस खड़ी कार में अचानक लगी भीषण आग, आसपास के इलाके में मची अफरा-तफरी

CG News: रायपुर के दलदल सिवनी इलाके में आज एक लावारिस खड़ी कार में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। घटना पंडरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार, खड़ी कार अचानक अज्ञात कारणों से आग की लपटों में घिर गई।