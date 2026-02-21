रायपुर वालों के लिए बड़ी खबर! जल्द खारुन नदी पर बनेगा हाई-लेवल ब्रिज, बारिश में नहीं रुकेगा आवागमन…

यातायात विभाग के सर्वे के अनुसार इस मार्ग से हर छह घंटे में 80 हजार से अधिक वाहन गुजरते हैं। शाम चार बजे से रात दस बजे तक ट्रैफिक सबसे ज्यादा होता है। रायपुर से पाटन और भिलाई की ओर जाने वाले वाहन लंबी कतारों में फंस जाते हैं। सड़क किनारे अव्यवस्थित पार्किंग भी जाम का बड़ा कारण बनती है। नए ब्रिज के शुरू होने के बाद ट्रैफिक का दबाव दोनों पुलों में बंट जाएगा।