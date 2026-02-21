CGPSC Prelims 2025: 22 फरवरी को प्रदेश के सभी 33 जिलों में होगी परीक्षा, 265 पदों के लिए होगी भर्ती, इन बातों का रखे ध्यान…

परीक्षा में हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनना अनिवार्य है। काले, गहरे नीले, हरे, जामुनी, मैरुन या गहरे चॉकलेटी रंग के वस्त्र वर्जित रहेंगे। मोटे सोल या ऊंची हील के जूते पहनने की अनुमति नहीं होगी; केवल पतले सोल की चप्पल या स्लीपर मान्य होंगे। महिला अभ्यर्थी सलवार-कुर्ती (आधी बांह) या साड़ी (आधी बांह ब्लाउज) पहन सकेंगी। कान में आभूषण प्रतिबंधित हैं। विवाहित महिला अभ्यर्थियों को केवल एक नोज पिन और एक मंगलसूत्र पहनने की अनुमति होगी।