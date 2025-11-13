ब्लैकमेलिंग केस में बड़ा खुलासा! अश्लील वीडियो बनाकर वसूली का खेल, पुलिस टीमों की तलाश जारी...(photo-patrika)
CG Crime News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में दुष्कर्म के आरोपी रिटायर्ड फूड अफसर की तलाश में पुलिस ने उसके घर में छापा मारा। आरोपी घर से फरार है। आरोपी के शहर में ही अपने खास परिचित के यहां शरण लेने की चर्चा है। चर्चित रिटायर्ड फूड अफसर संजय दुबे के खिलाफ आरंग थाने में दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज हुआ है।
एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि फेसबुक के जरिए दोस्ती करके शादी का प्रलोभन दिया। इसके बाद घर आकर उनसे दुष्कर्म किया। उनकी अश्लील वीडियो-फोटो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगा। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है।
आरोपी संजय दुबे लंबे समय तक रायपुर में खाद्य अधिकारी रह चुके हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उन्हें रिश्वत लेते हुए गिरतार किया था। इसके अलावा लाखों के राशन घोटाले में भी शामिल रहे हैं। मंदिरहसौद के पेट्रोल-डीजल माफियाओं से भी उनका कनेक्शन उजागर हो चुका है। रायपुर में पोस्टिंग के दौरान महात्मा गांधीजी को लेकर सोशल मीडिया में विपरीत टिप्पणी कर चुके हैं। इस मामले में भी उन पर मामला दर्ज हो चुका है।
पत्रिका में बुधवार को प्रकाशित रिटायर्ड फूड ऑफिसर पर बलात्कार का केस दर्ज वाली खबर में लगी फोटो का इस समाचार से लेना-देना नहीं है। तकनीकी कारणों से यह त्रुटि हुई, जिसका हमें खेद है।
रायपुर
छत्तीसगढ़
