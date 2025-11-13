ब्लैकमेलिंग केस में बड़ा खुलासा! अश्लील वीडियो बनाकर वसूली का खेल, पुलिस टीमों की तलाश जारी…

आरोपी संजय दुबे लंबे समय तक रायपुर में खाद्य अधिकारी रह चुके हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उन्हें रिश्वत लेते हुए गिरतार किया था। इसके अलावा लाखों के राशन घोटाले में भी शामिल रहे हैं। मंदिरहसौद के पेट्रोल-डीजल माफियाओं से भी उनका कनेक्शन उजागर हो चुका है। रायपुर में पोस्टिंग के दौरान महात्मा गांधीजी को लेकर सोशल मीडिया में विपरीत टिप्पणी कर चुके हैं। इस मामले में भी उन पर मामला दर्ज हो चुका है।