पत्रिका की पड़ताल में बड़ा खुलासा, खुलेआम रेत का काला कारोबार, विभाग की नाक के नीचे लाखों का अवैध भंडारण उजागर

रायपुर व मंदिर हसौद के बीच बनी पिरदा चौकी में हर दिन कई गाडि़यों को बिना रायल्टी पर्ची के छोड़ा जा रहा है। इससे शासन को हर माह लाखों रुपए की चपत लग रही है। यहां दिन-रात रेत, मुरुम और गिट्टी की सैकड़ों गाडि़यां गुजरती हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहां से हर दिन लगभग 400 गाडि़यां पार होती हैं, लेकिन चौकी के रजिस्टर में इसकी कम गाडि़यों की एंट्री की जाती है। इस चौकी में शिफ्ट अनुसार दो प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि बिना पर्ची के गाडि़यों को नहीं जाने दिया जाता।