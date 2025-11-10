CG News: नाबालिग ने निकाला गुस्सा! आधी रात गली में खड़ी 6 बाइकें फूंकीं, आग की चपेट में आया मकान भी…

गली में खड़ी 6 दोपहिया में लगाई आग(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में टिकरापारा इलाके में एक नाबालिग ने अपना गुस्सा ऐसा निकाला कि मोहल्ले वालों के होश उड़ गए। रात करीब 3 बजे नाबालिग ने गली में खड़े आधा दर्जन दोपहिया वाहनों में आग लगा दी। इससे वाहनों के साथ एक घर के सामने का हिस्सा बुरी तरह जल गया। आग से मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई।
पुलिस के मुताबिक संजय नगर के राजू ऑटो सेंटर वाली गली के सतनामीपारा निवासी मोहमद अफजल की रात करीब 3.30 बजे शोरशराबा मचने से नींद खुल गई। उसके घर के दो कमरों में आग लग गई थी। वह आग बुझाने दौड़ा, तो मोहल्ले की गली में रखी दोपहिया वाहनों में भी आग लगी थी। उसे लोग बुझाने में लगे थे।
दरअसल किसी ने रात में दोपहिया वाहनों में आग लगा दी थी। आग तेजी से फैली और अफजल के घर के सामने के कमरों में भी लग गई थी। आग से महेंद्र कोसले के ई-रिक्शा सीजी 04 एमपी 9143 के पीछे का हिस्सा, मुकेश कुमार देवांगन की बाइक सीजी 04 एलएम 2162, अब्दुल आकिब की दोपहिया सीजी 04 एलडब्ल्यू 0533।
अब्दुल आदिल की सीजी 04 एचडब्ल्यू 2938, जाफर खान ईवी रिक्शा सीजी 04 एमवाय 3805 और मोहमद जलालुद्धीन की ऑटो सीजी 04 एलजेड 9785 का कुछ हिस्सा जल गया। आगजनी की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब दो घंटे में आग बुझा ली। गली में मकान एक-दूसरे से लगे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम समय पर पहुंच गई, जिससे आग की बड़ी घटना टल गई।
आग से नाराज लोगों ने रविवार सुबह टिकरापारा थाने का घेराव कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज की जांच की। पुलिस के मुताबिक कैमरे में एक नाबालिग आगजनी के बाद गली से निकलते नजर आया। शक के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछताछ की। नाबालिग ने खुलासा किया कि वह जब भी उस गली में खेलने जाता था, उसे कुछ लोग डांट के भगा देते थे। इससे नाराज होकर उसने गली में खड़ी वाहनों में आग लगा दी थी। नाबालिग की उम्र 9 साल 10 माह बताई जा रही है।
