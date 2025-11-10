CG News: नाबालिग ने निकाला गुस्सा! आधी रात गली में खड़ी 6 बाइकें फूंकीं, आग की चपेट में आया मकान भी…

आग से नाराज लोगों ने रविवार सुबह टिकरापारा थाने का घेराव कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज की जांच की। पुलिस के मुताबिक कैमरे में एक नाबालिग आगजनी के बाद गली से निकलते नजर आया। शक के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछताछ की। नाबालिग ने खुलासा किया कि वह जब भी उस गली में खेलने जाता था, उसे कुछ लोग डांट के भगा देते थे। इससे नाराज होकर उसने गली में खड़ी वाहनों में आग लगा दी थी। नाबालिग की उम्र 9 साल 10 माह बताई जा रही है।