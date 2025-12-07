मिलावट का खेल बेनकाब! कैल्शियम सिरप की बोतल से निकला मांस का टुकड़ा, लैब रिपोर्ट पर उठे सवाल

दवाओं व इंजेक्शनों की गुणवत्ता खराब न हो इसलिए इसे निश्चित तापमान में रखा जाता है। सीजीएमएससी के वेयर हाउस में 2 से 8 डिग्री तापमान मेंटेन करने का दावा अधिकारी तो करते हैं, लेकिन यही दवा जब जिला अस्पतालों व सीएचसी में पहुंचती है तो कोल्ड चेन मेंटेन की हवा निकल जाती है। वहां कहीं फ्रिज खराब है तो कहीं लंबे समय तक बिजली गुल होने से दवा की क्वालिटी प्रभावित होती है। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि अब कोल्ड चेन मेंटेन बढिय़ा की जा रही है। वेयर हाउस में 8 बाय 8 साइज का कमरा रहता है, जिसमें दवाओं को कोल्ड चेन मेंटेन कर रखा जाता है।