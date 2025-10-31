रीएजेंट टेंडर पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, पूछा- अब तक क्या हुआ? सीजीएमएससी से मांगा नया शपथ पत्र

सरकारी अस्पतालों विशेष रूप से जिला अस्पताल बिलासपुर में रीएजेंट की कमी पर सुनवाई चल रही है। गुरुवार को चीफ जस्टिस की डीबी में हुई सुनवाई में सीजीएमएससी की ओर से बताया गया कि अब सीधे खुले बाजार से ही खरीदी हो रही है। ज्ञात हो कि रीएजेंट की कमी के कारण कई सरकारी अस्पतालों में आवश्यक जांच बंद होने से गरीब मरीजों को मजबूरन निजी पैथालॉजी सेंटरों में जाकर जांच करवानी पड़ रही है, जो उन पर आर्थिक रूप से भारी पड़ रहा है।