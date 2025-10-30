अब न्यायालयों से सूचना पाना हुआ आसान, हाईकोर्ट ने शुरू हुआ आरटीआई वेब पोर्टल, 300 न्यायिक कर्मियों को भी मिला प्रमोशन

Bilaspur High Court: चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने हाईकोर्ट तथा राज्य के समस्त जिला न्यायालयों के लिए ऑनलाइन आरटीआई वेब पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से सूचना के अधिकार के तहत् आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उन्हें रियल टाईम ट्रैक किया जा सकता है और इसके माध्यम से सूचना के अधिकार के तहत् लगने वाले शुल्क का भुगतान भी किया जा सकता है। इस वेबपोर्टल के माध्यम से दुनिया के किसी भी स्थान से सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।