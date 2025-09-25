CG Jasgeet: आमा पान के पतरी….पहला जसगीत, जो आज भी कर रहा राज

अमित बताते हैं, इस गीत के बोल हैं आमा पान के पतरी करेला पान के दोना ओ…। जबकि सही मायने में दोना केला पान का होता है। उन दिनों यह बात काफी चर्चे में भी थी। इसलिए दिलीपजी ने कुछ कैसेट में इसे लेकर खेद भी जताया था। चूंकि मेरी उम्र उस समय कम थी, पता नहीं कैसे मैंने लिख दिया था। लेकिन आज मैं मानता हूं कि माता का आशीर्वाद ही है कि वह गीत उस दौर से लेकर आज भी चल रहा है।