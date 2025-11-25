Patrika LogoSwitch to English

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई! ACB-EOW ने करण ट्रेवल्स पर मारी दबिश, मिली VIP यात्राओं की सीक्रेट फाइलें

ACB-EOW Raipur Raid: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई। ACB-EOW ने रायपुर स्थित करण ट्रेवल्स में दबिश देकर नेताओं-अफसरों की ट्रैवल हिस्ट्री और होटल बुकिंग के अहम दस्तावेज जब्त किए।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 25, 2025

करण ट्रेवल्स में ACB-EOW की रेड (photo source- Patrika)

करण ट्रेवल्स में ACB-EOW की रेड (photo source- Patrika)

ACB-EOW Raipur Raid: छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की चल रही जांच के बीच एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। ACB-EOW टीम ने आज रायपुर के पिथलिया कॉम्प्लेक्स में मौजूद करण ट्रैवल्स पर छापा मारा। जांच टीम को अधिकारियों, नेताओं और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की यात्राओं से जुड़े कई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं।

इन डॉक्यूमेंट्स में देश और विदेश की यात्राओं के साथ-साथ कश्मीर, तिरुपति और उदयपुर जैसी जगहों के टूर और होटल बुकिंग की जानकारी शामिल है। जांच एजेंसी को शक है कि शराब घोटाले से गलत तरीके से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल इन यात्राओं और होटल बुकिंग के पेमेंट के लिए किया गया होगा। फिलहाल, EOW टीम अभी भी साइट पर जांच कर रही है।

ACB-EOW Raipur Raid: शराब घोटाले का पूरा मामला

2019 से 2023 के बीच, कांग्रेस सरकार के राज में, शराब पॉलिसी में बदलाव करके बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। कुछ चुनिंदा कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए लाइसेंस की शर्तों में बदलाव किया गया। इन कंपनियों ने नकली होलोग्राम और सील बनाए। नकली होलोग्राम वाली महंगी शराब बिना टैक्स दिए सरकारी दुकानों से बेची गई। इससे सरकार को लगभग 2,165 करोड़ रुपए का टैक्स का नुकसान हुआ। जांच में पता चला कि इस पैसे का इस्तेमाल नेताओं, अधिकारियों और कांग्रेस भवन बनाने जैसे प्रोजेक्ट्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया।

जानें अब तक कौन-कौन हो चुके हैं गिरफ्तार?

ACB-EOW Raipur Raid: इस मामले में अब तक कई जाने-माने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है: पूर्व एक्साइज मिनिस्टर कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, पूर्व IAS ऑफिसर अनिल टुटेजा, किंगपिन अनवर ढेबर (पूर्व मेयर एजाज ढेबर के भाई), और एक्साइज डिपार्टमेंट के 28 अधिकारी, जिन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई।

Updated on:

