छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई! ACB-EOW ने करण ट्रेवल्स पर मारी दबिश, मिली VIP यात्राओं की सीक्रेट फाइलें

2019 से 2023 के बीच, कांग्रेस सरकार के राज में, शराब पॉलिसी में बदलाव करके बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। कुछ चुनिंदा कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए लाइसेंस की शर्तों में बदलाव किया गया। इन कंपनियों ने नकली होलोग्राम और सील बनाए। नकली होलोग्राम वाली महंगी शराब बिना टैक्स दिए सरकारी दुकानों से बेची गई। इससे सरकार को लगभग 2,165 करोड़ रुपए का टैक्स का नुकसान हुआ। जांच में पता चला कि इस पैसे का इस्तेमाल नेताओं, अधिकारियों और कांग्रेस भवन बनाने जैसे प्रोजेक्ट्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया।