EOW का बड़ा एक्शन! 3775 करोड़ के शराब–DMF घोटाले में 20 ठिकानों पर छापे, जानें पूरा मामला…

उक्त छापे की कार्रवाई शराब घोेटाले में जेल भेजे गए पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, निरंजन दास के परिजनों और डीएमएफ घोटाले में हरपाल सिंह अरोड़ा के करीबी लोगों के साथ ही ठेकेदारों के ठिकानों पर की गई है। तलाशी के दौरान उक्त सभी के ठिकानों से लेनदेन के महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए गए हैं। इसमें शराब घोेटाले के अवैध वसूली, सिंडीकेट में शामिल लाभांवित लोगों के नाम, खरीदी गई प्रॉपर्टी, खर्चो और ट्रांजेक्शन का हिसाब मिला है।