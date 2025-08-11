CG News: इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश, आज जारी होगा मेरिट लिस्ट

CG News: राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक की रिक्त सीटों के लिए चौथे राउंड की काउंसलिंग के तहत आज मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। संस्था स्तर पर आवंटन के लिए विद्यार्थियों को संबंधित संस्था में 12 अगस्त को उपस्थित होना होगा। उसके बाद संस्था द्वारा आवंटित सीटों पर प्रवेश लेने का कार्य 14 अगस्त तक चलेगा।