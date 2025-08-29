CG News: सीएम के विदेश दौरे से लौटने के बाद पीसीसीएफ स्तर के अफसरों का होगा फेरबदल, इन नामों पर चल रही चर्चा

CG News: रायपुर वन विभाग में जल्द ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) स्तर के आधा दर्जन अफसरों का फेरबदल होगा। चार अफसरों की विदाई को देखते हुए इसकी कवायद चल रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विदेश दौरे से लौटने के बाद संभावित फेरबदल के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। इसमें 1988 बैच के पीसीसीएफ (वन्य प्राणी) सुधीर अग्रवाल और 1993 बैच के आलोक कटियार (वर्किंग प्लान) 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।