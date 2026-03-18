CG Mausam Update: प्रदेश में मौसम ने फिर ली करवट, अगले 48 घंटे भारी… कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

CG Mausam Update: आज के पूर्वानुमान की बात करें तो प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा, तेज हवाएं और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। वहीं अगले दो दिनों में भी इसी तरह का मौसम बने रहने के संकेत हैं। Raipur में आज आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।