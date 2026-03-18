18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Mausam Update: प्रदेश में मौसम ने फिर ली करवट, अगले 48 घंटे भारी… कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

CG Mausam Update: कई जिलों में तेज हवा, गरज-चमक, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना के बीच India Meteorological Department ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 18, 2026

छत्तीसगढ़ में मौसम ने बदली करवट (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ में मौसम ने बदली करवट (photo source- Patrika)

CG Mausam Update: छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत महसूस हुई है। मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, वहीं कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और ओलावृष्टि भी देखने को मिली।

CG Mausam Update: ओलावृष्टि के साथ हल्की बारिश होने के आसार

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले चार दिनों में तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। पहले अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट की संभावना है, जिसके बाद फिर 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। 18 और 19 मार्च को कई इलाकों में तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटा), गरज-चमक, वज्रपात और ओलावृष्टि के साथ हल्की बारिश होने के आसार जताए गए हैं।

प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान Durg में 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान Swami Vivekananda Airport में 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में निचले स्तर पर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, जबकि ऊपरी स्तर पर पश्चिमी विक्षोभ का असर बना हुआ है। इसी कारण प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है।

इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

CG Mausam Update: आज के पूर्वानुमान की बात करें तो प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा, तेज हवाएं और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। वहीं अगले दो दिनों में भी इसी तरह का मौसम बने रहने के संकेत हैं। Raipur में आज आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

India Meteorological Department ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। बीजापुर, बिलासपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कबीरधाम, कांकेर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, मुंगेली और नारायणपुर में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जहां तेज आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना है।

वहीं बालोद, बलौदाबाजार, बस्तर, बेमेतरा, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, कोंडागांव, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, सक्ती और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं के साथ गरज-चमक की स्थिति बन सकती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Mar 2026 09:15 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Mausam Update: प्रदेश में मौसम ने फिर ली करवट, अगले 48 घंटे भारी… कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सेप्टिक टैंक में उतरे मजदूर, बाहर निकले शव

Septic Tank Gas Death (photo source- Patrika)
रायपुर

CG LPG Supply: LPG सप्लाई पर बड़ा फैसला: शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को मिलेगी 100% गैस, होटलों के लिए नई गाइडलाइन तय…

CG LPG Supply: LPG सप्लाई पर बड़ा फैसला: शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को मिलेगी 100% गैस, होटलों के लिए नई गाइडलाइन तय...
रायपुर

CG Crime: जेल में भिड़े हिस्ट्रीशीटर, रक्सैल गैंग ने दो युवकों को मारा चाकू, पथराव के बीच तनाव का माहौल

CG Crime: जेल में भिड़े हिस्ट्रीशीटर, रक्सैल गैंग ने दो युवकों को मारा चाकू, पथराव के बीच तनाव का माहौल
रायपुर

मेकाहारा के डॉक्टरों ने रचा इतिहास.. 11 साल के बच्चे के दिल से चिपका दुर्लभ कैंसर निकाला, दी नई जिंदगी

Raipur mekahara hospital news
रायपुर

CG Vyapam: व्यापम ने जारी किया पांच प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन, जानें महत्वपूर्ण तारीख

CG Vyapam: व्यापम ने जारी किया पांच प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन, जानें महत्वपूर्ण तारीख
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.