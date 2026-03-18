छत्तीसगढ़ में बजट सत्र का आज 13वां दिन, तकनीकी शिक्षा में अनियमितताओं पर फोकस, जानें आज का दिन क्यों अहम…

सत्र के दौरान विधायक रिकेश सेन, सुशांत शुक्ला, मोतीलाल साहू और इंद्रशाह मांडवी अपनी-अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही चार संशोधन विधेयकों को भी पारित किया जाएगा, जिससे कई नीतिगत बदलावों का रास्ता साफ हो सकता है। बजट सत्र का यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि शिक्षा, वन और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े संवेदनशील मुद्दे एक साथ सदन में उठ रहे हैं। ऐसे में आज की कार्यवाही पर प्रदेश की नजरें टिकी रहेंगी।