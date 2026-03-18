4 माह से सैलरी नहीं मिलने पर समग्र शिक्षा कार्यालय में प्रदर्शन, MD बोले- माह के अंत तक होगा समाधान…

उन्होंने बताया कि नए व्यावसायिक प्रशिक्षकों का लगभग 5 माह से मानदेय लंबित है, लगभग 1 वर्ष से इंक्रीमेंट भी रोका गया है। इस कारण प्रशिक्षकों को दोहरी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के बाद समग्र शिक्षा के एमडी किरण कौशल ने प्रशिक्षकों से मुलाकात की और उन्हें माह के अंत तक समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया।