8वीं बोर्ड परीक्षा में गड़बड़ी! आउट ऑफ सिलेबस सवाल और उत्तर के लिए कम जगह, छात्रों को झेलनी पड़ी परेशानी…

गड़बड़ी पर छत्तीसगढ़ विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ ने रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई को लेकर पत्र लिखा है। संघ के प्रांताध्यक्ष संजय तिवारी ने बताया कि शिक्षकों, छात्र-छात्राओं और पालकों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि कार्यालय ने कुछ पैसे बचाने के लिए रफ कार्य के लिए न पृथक कागज दिया न ही पर्याप्त जगह। साथ ही प्रश्न क्रमांक 1.14, प्रश्न 3 और प्रश्न 20 पाठयक्रम में नहीं है। ये 9 अंक के हैं। इस कारण परीक्षण के बाद बोनस अंक दिया जाना चाहिए।