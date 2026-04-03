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Agniveer Recruitment 2026: अग्निवीर भर्ती में 10 अप्रैल तक बढ़ी आवेदन तिथि, 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक पात्र

Agniveer Bharti 2026: ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ाकर अब 10 अप्रैल 2026 कर दिया गया है। पहले यह अंतिम तिथि 1 अप्रैल निर्धारित थी।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Apr 03, 2026

Agniveer 2026: अग्निवीर भर्ती में 10 अप्रैल तक बढ़ी आवेदन तिथि, 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक पात्र(photo-patrika)

Agniveer 2026: अग्निवीर भर्ती में 10 अप्रैल तक बढ़ी आवेदन तिथि, 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक पात्र(photo-patrika)

Agniveer Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ में भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ाकर अब 10 अप्रैल 2026 कर दिया गया है। पहले यह अंतिम तिथि 1 अप्रैल निर्धारित थी। अब इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।

Agniveer 2026: 10 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन

अभ्यर्थी अब 10 अप्रैल तक आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इससे उन युवाओं को फायदा मिलेगा जो किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर पाए थे।

13 फरवरी से शुरू हुई थी प्रक्रिया

अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी 2026 से शुरू की गई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने आवेदन किया है और अब तारीख बढ़ने से और भी उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। इस भर्ती के लिए 17 वर्ष 6 माह से लेकर 21 वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। यह योजना युवाओं को सेना में शामिल होने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है।

8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए मौका

अलग-अलग पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता तय की गई है। इसमें 8वीं पास, 10वीं-12वीं पास, डिप्लोमा धारक और स्नातक तक के उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर जिले के युवाओं की सुविधा के लिए ब्लॉक स्तर पर हेल्प डेस्क बनाई गई है। यहां अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी हर तरह की जानकारी और सहायता दी जा रही है।

इन संस्थानों में मिल रही मदद

अभ्यर्थी रोजगार कार्यालय, नगरीय निकाय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, शासकीय महाविद्यालय, आईटीआई, जनपद पंचायत और नगर पंचायतों में जाकर आवेदन से जुड़ी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर अभ्यर्थी रोजगार कार्यालय रायपुर में स्थापित सेना भर्ती हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। यहां उन्हें आवेदन से लेकर अन्य प्रक्रियाओं तक मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

युवाओं के लिए बड़ा अवसर

अग्निवीर योजना के तहत सेना में शामिल होकर देश सेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है। आवेदन की तिथि बढ़ने से अब अधिक से अधिक युवा इस अवसर का लाभ उठा सकेंगे।

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Updated on:

03 Apr 2026 09:04 am

Published on:

03 Apr 2026 09:03 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Agniveer Recruitment 2026: अग्निवीर भर्ती में 10 अप्रैल तक बढ़ी आवेदन तिथि, 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक पात्र

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