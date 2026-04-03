Agniveer Recruitment 2026: अग्निवीर भर्ती में 10 अप्रैल तक बढ़ी आवेदन तिथि, 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक पात्र

अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी 2026 से शुरू की गई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने आवेदन किया है और अब तारीख बढ़ने से और भी उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। इस भर्ती के लिए 17 वर्ष 6 माह से लेकर 21 वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। यह योजना युवाओं को सेना में शामिल होने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है।