AIIMS रायपुर में ‘इलाज का संकट’! डॉक्टर और स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहे मरीज, बेड की कमी ने बढ़ाई चिंता…

उन्होंने बताया कि कई बार गंभीर मरीजों को भर्ती के लिए लाया जाता है, लेकिन बेड उपलब्ध नहीं होने का हवाला देकर उन्हें वापस कर दिया जाता है या फिर Dr. Bhimrao Ambedkar Memorial Hospital (मेकाहारा) रेफर कर दिया जाता है। उन्होंने इसे बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में शामिल एम्स रायपुर की यह स्थिति स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है।