छत्तीसगढ़ के भूमिहीन परिवारों के खातों में कल 500 करोड़ भेजेंगे CM साय, 5 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ…

वर्ष 2025 में इस योजना के तहत 5,62,112 हितग्राहियों को प्रति परिवार 10,000 रुपये के हिसाब से कुल 562 करोड़ 11 लाख 20 हजार रुपये वितरित किए गए थे। यह पहल ग्रामीण गरीबों के लिए मजबूत आर्थिक सहारा साबित हो रही है। नियमित वित्तीय सहायता के चलते लाभार्थी परिवार अपनी दैनिक जरूरतों, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को बेहतर तरीके से पूरा कर पा रहे हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में भी धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल रहा है।