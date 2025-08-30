AIIMS: एम्स में बायपास सर्जरी के लिए करना होगा छह माह वेटिंग, एसीआई में 44 दिन से ठप

बायपास सर्जरी, वॉल्व रिप्लेसमेंट व वैस्कुलर सर्जरी कराने वाले मरीजों को दोहरी मार पड़ रही है। एसीआई में 250 से ज्यादा मरीज वेटिंग में हैं। अब इन मरीजों को एस रेफर किया जा रहा है। जब मरीज एस के कार्डियो थोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) विभाग पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि यहां 6 महीने बाद ऑपरेशन का नंबर आएगा। ऐसे में मरीज व उनके अटेंडेंट के पास बगले झांकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। वे डॉक्टर या अन्य स्टाफ से जल्दी ऑपरेशन करने की गुहार भी लगाते हैं, लेकिन डॉक्टर मरीजों की संया अधिक बताते हुए जल्द ऑपरेशन नहीं होने की बात कहते हैं। तब मरीज मजबूरी में निजी अस्पतालों की ओर रुख करते हैं। वहां भी स्टाफ कैशलेस के बजाय कैश से इलाज करने की बात कह रहे हैं।