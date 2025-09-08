Airport news: त्योहारी सीजन शुरू होते ही हवाई यात्रा महंगी, 40 फीसदी तक बढ़ा किराया

त्योहारी सीजन के शुरू होते ही हवाई यात्रियों की संख्या के साथ ही किराए में 40 फीसदी तक का इजाफा हुआ है। इसके बाद भी अधिकांश फ्लाइटें फुल चल रही हैं। खास तौर पर रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जाने वाली फ्लाइटें शामिल है। ट्रैवल्स संचालकों का कहना है कि गणेश उत्सव के साथ ही आमतौर पर यात्रियों की संख्या बढ़ती है। इसके चलते दिन के समय चलने वाली अधिकांश फ्लाइटों का किराया ज्यादा होता है। वहीं रात के समय संचालित उड़ानों का किराया अपेक्षाकृत कम होता है। इसकी मुख्य वजह दिनभर काम करने के बाद वापसी का विकल्प खुला रहता है। दूसरी तरफ रात के समय होटल में रूकने और टैक्सी मंहगी होने के कारण अधिकांश लोग रात के समय सफर करने से परहेज करते हैं। इसके चलते किराया भी अपेक्षाकृत कम रहता है। बता दें कि रायपुर से इस समय दिल्ली के लिए 5, मुंबई और हैदराबाद के लिए 3-3, कोलकाता, इंदौर और बैंगलुरू के लिए 2-2 और अन्य शहरों के लिए 1-1 फ्लाइटों का संचालन किया जाता है।