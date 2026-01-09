Tomato Price: महंगाई से राहत की खबर! टमाटर के दाम हुए आधे, आगे और सस्ता होने के आसार, जानें कीमत?

महंगाई से राहत की खबर (photo source- Patrika)
Tomato Price: लोकल प्रोडक्शन की आवक ने टमाटर की कीमतों में बड़ी राहत दी है। थोक और रिटेल सब्जी बाजारों में टमाटर की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। चिल्हर बाजारों में कुछ हफ्ते पहले 50-60 रुपये किलो बिकने वाला टमाटर अब 25 रुपये प्रति किलो पर आ चुका है।
राजधानी के श्रीराम थोक सब्जी बाजार डूमतराई में 20 से 25 टन रोजाना स्थानीय टमाटर की आवक हो रही है। थोक सब्जी कारोबारियों के मुताबिक स्थानीय उत्पादन बढऩे के साथ ही अब बंगलुरू से भी आवक जल्द शुरू होने की उम्मीद है। मौसम की मार की वजह से बीते कुछ हफ्तों से टमाटर की कीमतों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया था।
चिल्हर में यह कीमतें 50 से 60 रुपये प्रति किलो पर बिक रही थी। प्रदेश के लोगों को स्थानीय आवक का बेसब्री से इंतजार था। टमाटर की कीमतों ने लोगों के रसोई का बजट भी बिगाड़ दिया था। अब बेहतर आवक और लोकल प्रोडक्शन के चलते टमाटर की कीमतें थोक बाजार में 12 से 15 रुपए प्रति किलो पर आ चुका है। कारोबारियों के मुताबिक कीमतों में आने वाले दिनों में और गिरावट देखने को मिल सकती है।
Tomato Price:थोक सब्जी बाजार के अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि टमाटर की कीमतों से अप्रैल महीने तक राहत मिल सकती है। स्थानीय उत्पादन की आवक अगले तीन-चार महीनों तक बनी रह सकती है। इसके बाद बेंगलूरु से भी टमाटर की आवक में तेजी आएगी।
