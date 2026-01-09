9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Tomato Price: महंगाई से राहत की खबर! टमाटर के दाम हुए आधे, आगे और सस्ता होने के आसार, जानें कीमत?

Tomato Price: लोकल प्रोडक्शन की आवक बढ़ने से टमाटर की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। कुछ हफ्ते पहले 50–60 रुपये किलो बिकने वाला टमाटर अब 25 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 09, 2026

महंगाई से राहत की खबर (photo source- Patrika)

महंगाई से राहत की खबर (photo source- Patrika)

Tomato Price: लोकल प्रोडक्शन की आवक ने टमाटर की कीमतों में बड़ी राहत दी है। थोक और रिटेल सब्जी बाजारों में टमाटर की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। चिल्हर बाजारों में कुछ हफ्ते पहले 50-60 रुपये किलो बिकने वाला टमाटर अब 25 रुपये प्रति किलो पर आ चुका है।

Tomato Price: आवक जल्द शुरू होने की उम्मीद

राजधानी के श्रीराम थोक सब्जी बाजार डूमतराई में 20 से 25 टन रोजाना स्थानीय टमाटर की आवक हो रही है। थोक सब्जी कारोबारियों के मुताबिक स्थानीय उत्पादन बढऩे के साथ ही अब बंगलुरू से भी आवक जल्द शुरू होने की उम्मीद है। मौसम की मार की वजह से बीते कुछ हफ्तों से टमाटर की कीमतों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया था।

चिल्हर में यह कीमतें 50 से 60 रुपये प्रति किलो पर बिक रही थी। प्रदेश के लोगों को स्थानीय आवक का बेसब्री से इंतजार था। टमाटर की कीमतों ने लोगों के रसोई का बजट भी बिगाड़ दिया था। अब बेहतर आवक और लोकल प्रोडक्शन के चलते टमाटर की कीमतें थोक बाजार में 12 से 15 रुपए प्रति किलो पर आ चुका है। कारोबारियों के मुताबिक कीमतों में आने वाले दिनों में और गिरावट देखने को मिल सकती है।

स्थानीय आवक अगले तीन-चार महीनों तक

Tomato Price:थोक सब्जी बाजार के अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि टमाटर की कीमतों से अप्रैल महीने तक राहत मिल सकती है। स्थानीय उत्पादन की आवक अगले तीन-चार महीनों तक बनी रह सकती है। इसके बाद बेंगलूरु से भी टमाटर की आवक में तेजी आएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Jan 2026 02:28 pm

Published on:

09 Jan 2026 02:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Tomato Price: महंगाई से राहत की खबर! टमाटर के दाम हुए आधे, आगे और सस्ता होने के आसार, जानें कीमत?

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Online Satta: ऑनलाइन सट्टे पर बड़ी कार्रवाई, 50 लाख कैश के साथ 4 सटोरिए गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को ऐसे दबोचा

4 सटोरिए गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

MIC Meeting: एनसीआर की तर्ज पर जल बोर्ड से बुझेगी प्यास, एमआईसी बैठक में 17 एजेंडों पर लगी मुहर

एनसीआर की तर्ज पर जल बोर्ड से बुझेगी प्यास (photo source- Patrika)
रायपुर

MGNREGA Bachao Sangram: ग्रामीण वोट बैंक पर फोकस! कांग्रेस का जनवरी-फरवरी में चलेगा मनरेगा बचाओ संग्राम

जनवरी-फरवरी में चलेगा मनरेगा बचाओ संग्राम (photo source- Patrika)
रायपुर

कर्ज से आज़ादी की कहानी... रायपुर की सुष्मिता जाटवर बनी मिसाल

कर्ज से आज़ादी की कहानी... रायपुर की सुष्मिता जाटवर बनी मिसाल, हर महीने 50 हजार की आय(photo-patrika)
रायपुर

CG News: गडकरी की बैठक के बाद बड़ा फैसला! 8 जिलों में खुलेंगे वाहन फिटनेस सेंटर, नियमों का होगा सख्त पालन

8 जिलों में खुलेंगे फिटनेस सेंटर (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.