Tomato Price: महंगाई से राहत की खबर! टमाटर के दाम हुए आधे, आगे और सस्ता होने के आसार, जानें कीमत?

चिल्हर में यह कीमतें 50 से 60 रुपये प्रति किलो पर बिक रही थी। प्रदेश के लोगों को स्थानीय आवक का बेसब्री से इंतजार था। टमाटर की कीमतों ने लोगों के रसोई का बजट भी बिगाड़ दिया था। अब बेहतर आवक और लोकल प्रोडक्शन के चलते टमाटर की कीमतें थोक बाजार में 12 से 15 रुपए प्रति किलो पर आ चुका है। कारोबारियों के मुताबिक कीमतों में आने वाले दिनों में और गिरावट देखने को मिल सकती है।