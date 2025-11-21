Vegetable Prices Hike: ठंड बढ़ते ही सब्जियों की कीमतें उछलीं, टमाटर लाल और बाकी सब्जियां 100 के पार, जानें ताजा रेट

सर्दियों में सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली मटर और मेथी इन दिनों आम परिवारों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। जहां मटर 120 रुपये किलो बिक रही है, वहीं मेथी भी महंगी होने के कारण ग्राहक कम मात्रा में खरीदने को मजबूर हैं। सर्दियों की परंपरागत थाली अब आम उपभोक्ता के लिए विलासिता जैसी बन रही है।