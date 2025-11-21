Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

Vegetable Prices Hike: ठंड बढ़ते ही सब्जियों की कीमतें उछलीं, टमाटर लाल और बाकी सब्जियां 100 के पार, जानें ताजा रेट

Vegetable Prices Hike: टमाटर 50–60 रुपए किलो पहुंच गया है, जबकि मटर, गोभी और शिमला मिर्च जैसी ज्यादातर सब्जियां 100 रुपए किलो से ऊपर बिक रही हैं।

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 21, 2025

सब्जियों की महंगाई चरम पर (photo source- Patrika)

सब्जियों की महंगाई चरम पर (photo source- Patrika)

Vegetable Prices Hike: इन दिनों सब्जियों के दाम अचानक बढ़ जाने से आम उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टमाटर जो आमतौर पर घर की रसोई का नियमित हिस्सा होता है, वह इन दिनों 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है।

Vegetable Prices Hike: अधिकांश सब्जियों का आंकड़ा 100 रुपए

स्थानीय उत्पादन पर्याप्त होने के बावजूद कीमतों में गिरावट के बजाय इजाफा लगातार जारी है। सब्जियों के बढ़ते दामों ने मध्यम वर्ग की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। लोकल आवक जारी रहने के बावजूद खुदरा बाजारों में टमाटर से लेकर गोभी, मटर और शिमला मिर्च तक अधिकांश सब्जियों ने 100 रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है।

मटर और मेथी सर्दियों में अब भी पहुंच से दूर

सर्दियों में सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली मटर और मेथी इन दिनों आम परिवारों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। जहां मटर 120 रुपये किलो बिक रही है, वहीं मेथी भी महंगी होने के कारण ग्राहक कम मात्रा में खरीदने को मजबूर हैं। सर्दियों की परंपरागत थाली अब आम उपभोक्ता के लिए विलासिता जैसी बन रही है।

बाजार में प्रमुख सब्जियों के भाव

गोभी - 100 से 120 रुपए किलो

शिमला मिर्च -100 से 120 रुपए किलो

सेमी - 100 से 120 रुपए किलो

मटर - 120 रुपए किलो

मुनगा - 100 से 120 रुपए किलो

टमाटर - 50 से 60 रुपए किलो

100 रुपए पार सब्जियां

Vegetable Prices Hike: लोकल आवक के बावजूद दाम क्यों नहीं घटने के विषय में व्यापारियों ने बताया कि खेतों से आने वाली सब्जियों की आवक स्थिर है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने, ठंड बढ़ने के साथ मांग बढ़ने और कुछ सब्जियों के सीमित उत्पादन के कारण बाजार में कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं।

खबर शेयर करें:

