Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुरजपुर

School timing change: अब सुबह 9 बजे से खुलेंगे स्कूल, कड़ाके की ठंड को देखते हुए कलेक्टर ने जारी किया आदेश

School timing change: कलेक्टर ने सभी शासकीय, अशासकीय व अनुदान प्राप्त स्कूलों के समय में किया बदलाव, बच्चों को ठंड से मिलेगी राहत

2 min read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 20, 2025

School timing change

Students (Photo- Patrika)

सूरजपुर। ठंड के सीजन में सूरजपुर जिले में लगातार गिरते तापमान ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं स्कूली बच्चों की सेहत पर भी ठंड के असर (School timing change) की आशंका बढ़ गई है। इसे देखते हुए कलेक्टर ने जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त, मान्यता प्राप्त एवं सभी बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों के लिए स्कूल समय में बड़ा बदलाव करने का आदेश जारी किया है। अब दो पाली में लगने वाले स्कूल सुबह 9 बजे से तथा ़12.45 बजे से खुलेंगे, जबकि एक पाली में लगने वाले स्कूल सुबह 10 बजे खुलेंगे।

कड़ाके की ठंड में बच्चों की सेहत पर पडऩे वाले असर को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन यह कदम उठाया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में दो पाली में संचालित स्कूलों (School timing change) में सोमवार से शुक्रवार तक प्रथम पाली सुबह 9 बजे से 12.30 बजे तक और दूसरी पाली अपरान्ह 12.45 बजे से 4. 15 बजे तक संचालित होंगे।

वहीं एक पाली में संचालित होने वाले स्कूल सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से 4 बजे तक संचालित होंगे। शनिवार के दिन एक पाली और 2 पाली दोनों में संचालित विद्यालयों (School timing change) के शनिवार के समय को भी तापमान के अनुसार समायोजित किया गया है, ताकि सप्ताहांत पर भी बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कलेक्टर का यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

School timing change: अभिभावकों ने की निर्णय की सराहना

कलेक्टर द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि ठंड के कारण विद्यार्थियों की सेहत को किसी भी स्थिति में जोखिम में नहीं डाला जा सकता है। कलेक्टर के आदेश जारी होने के बाद स्कूल प्रबंधन (School timing change) ने नई समय-सारणी के अनुसार अपने संचालन में बदलाव शुरू कर दिया है।

वहीं अभिभावकों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सुबह की तेज ठंड में बच्चे स्कूल जाने से परेशान हो रहे थे। प्रशासन का यह कदम न केवल राहत देने वाला है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

ये भी पढ़ें

Big incident: अमरूद तोडऩे के दौरान फिसलकर नाले में गिरीं 2 सगी मासूम बहनें, डूबकर दोनों की मौत
सुरजपुर
Big incident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 08:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / School timing change: अब सुबह 9 बजे से खुलेंगे स्कूल, कड़ाके की ठंड को देखते हुए कलेक्टर ने जारी किया आदेश

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Big incident: अमरूद तोडऩे के दौरान फिसलकर नाले में गिरीं 2 सगी मासूम बहनें, डूबकर दोनों की मौत

Big incident
सुरजपुर

Bihar Election Results: महिला वोट बैंक बना गेमचेंजर, बिहार चुनाव परिणाम पर टी.एस. सिंहदेव का बड़ा बयान

बिहार चुनाव परिणाम पर सिंहदेव का बयान (photo source- Patrika)
सुरजपुर

Truck accident: एनएच पर 2 ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत, मामा-भांजे की मौत, 2 गंभीर, लगा जाम, गैसकटर से काटकर निकाले गए शव

Truck accident
सुरजपुर

Unique news: Video: मरा समझकर जिस बेटे का शव किया दफन, वह 3 दिन बाद लौट आया घर, बोला- मैं तो जिंदा हूं

Unique news
सुरजपुर

Home Minister Efficiency Medal: DSP बृजकिशोर यादव को मिलेगा केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक, नक्सल विरोधी ऑपरेशन में निभाई है अहम भूमिका

Home Minister Efficiency Medal
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.