School timing change: अब सुबह 9 बजे से खुलेंगे स्कूल, कड़ाके की ठंड को देखते हुए कलेक्टर ने जारी किया आदेश

सूरजपुर। ठंड के सीजन में सूरजपुर जिले में लगातार गिरते तापमान ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं स्कूली बच्चों की सेहत पर भी ठंड के असर (School timing change) की आशंका बढ़ गई है। इसे देखते हुए कलेक्टर ने जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त, मान्यता प्राप्त एवं सभी बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों के लिए स्कूल समय में बड़ा बदलाव करने का आदेश जारी किया है। अब दो पाली में लगने वाले स्कूल सुबह 9 बजे से तथा ़12.45 बजे से खुलेंगे, जबकि एक पाली में लगने वाले स्कूल सुबह 10 बजे खुलेंगे।
कड़ाके की ठंड में बच्चों की सेहत पर पडऩे वाले असर को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन यह कदम उठाया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में दो पाली में संचालित स्कूलों (School timing change) में सोमवार से शुक्रवार तक प्रथम पाली सुबह 9 बजे से 12.30 बजे तक और दूसरी पाली अपरान्ह 12.45 बजे से 4. 15 बजे तक संचालित होंगे।
वहीं एक पाली में संचालित होने वाले स्कूल सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से 4 बजे तक संचालित होंगे। शनिवार के दिन एक पाली और 2 पाली दोनों में संचालित विद्यालयों (School timing change) के शनिवार के समय को भी तापमान के अनुसार समायोजित किया गया है, ताकि सप्ताहांत पर भी बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कलेक्टर का यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
कलेक्टर द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि ठंड के कारण विद्यार्थियों की सेहत को किसी भी स्थिति में जोखिम में नहीं डाला जा सकता है। कलेक्टर के आदेश जारी होने के बाद स्कूल प्रबंधन (School timing change) ने नई समय-सारणी के अनुसार अपने संचालन में बदलाव शुरू कर दिया है।
वहीं अभिभावकों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सुबह की तेज ठंड में बच्चे स्कूल जाने से परेशान हो रहे थे। प्रशासन का यह कदम न केवल राहत देने वाला है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
