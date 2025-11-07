CG News: फंगस और मौसम की मार, 5000 एकड़ में लगी टमाटर की फसल चौपट, किसानों को भारी नुकसान

कृषि विज्ञान केंद्र झॉल के वैज्ञानिक डॉ. डोमन सिंह टेकाम ने फसल का निरीक्षण करने के बाद फंगस के प्रकोप की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि समय रहते उपचार करना आवश्यक था। उन्होंने किसानों को भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए फसल चक्र परिवर्तन करते रहने की सलाह भी दी। उद्यानिकी विभाग के बुधन गुलेरी ने किसानों को सब्जी की खेती में अत्यधिक कीटनाशकों के उपयोग से बचने की सलाह दी। फसल की पैदावार खराब होने के कारण, बेमेतरा के स्थानीय बाज़ार में अब बैंगलोर और अंबिकापुर क्षेत्र के टमाटर खप रहे हैं, जिसका सीधा असर टमाटर के दाम बढ़ने के रूप में दिखाई दे रहा है।