Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेमेतरा

CG News: फंगस और मौसम की मार, 5000 एकड़ में लगी टमाटर की फसल चौपट, किसानों को भारी नुकसान

CG News: 12 गांवों में सैकड़ों एकड़ की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। किसानों को प्रति एकड़ 60 हजार रुपए से अधिक के संभावित लाभ का नुकसान हुआ है और अब वे लागत निकालने में भी असमर्थ हैं।

2 min read
Google source verification

बेमेतरा

image

Love Sonkar

Nov 07, 2025

CG News: फंगस और मौसम की मार, 5000 एकड़ में लगी टमाटर की फसल चौपट, किसानों को भारी नुकसान

5000 एकड़ में लगी टमाटर की फसल चौपट (Photo Patrika)

CG News: बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक में टमाटर की खेती करने वाले किसानों को इस सीजन में लाखों रुपये के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, और अत्यधिक नमी के कारण फैले फंगल संक्रमण (फफूंद रोग) ने टमाटर की लाखों रुपये की फसलें बर्बाद कर दी हैं, जिससे किसान हताश हैं और उन पर गंभीर आर्थिक संकट मंडरा रहा है।

बड़े रकबे में हुआ व्यापक नुकसान

जिला मुयालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित पदमी, पदुमसरा, धिवरी, गिधवा, हथमुड़ी, बोरिया, खैरझिटी समेत कई टमाटर उत्पादक गांवों में फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। उद्यानिकी विभाग के अनुसार साजा ब्लॉक में 2000 हेक्टेयर (5000 एकड़) से अधिक रकबे में टमाटर की खेती होती है, जिसमें से प्रभावित 12 गांवों में सैकड़ों एकड़ की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। किसानों को प्रति एकड़ 60 हजार रुपए से अधिक के संभावित लाभ का नुकसान हुआ है और अब वे लागत निकालने में भी असमर्थ हैं।

बेमौस का बदलाव और फंगस का प्रकोप

किसानों ने बताया कि मौसम के अचानक बदलाव ने टमाटर की नाजुक फसल को दोहरा नुकसान पहुंचाया है। भारी बारिश से खेतों में जलभराव हो गया, जिससे पौधों की जड़े गलने लगीं। किसान गुड्डा पटेल ने बताया कि खेतों में लगे पौधे सूखने लगे हैं, कच्चे टमाटर दागदार होकर खराब हो रहे हैं और पके हुए टमाटर भी गिर रहे हैं। फंगल फल सड़न और पत्ती मोड़क विषाणु रोग जैसे रोग तेजी से फैल रहे हैं। किसान महेश पटेल ने ‘ब्लाइट फंगस’ की आशंका जताते हुए बताया कि यह फंगस एक-एक करके कई गांवों की फसल को चौपट कर चुका है।

ये हैं प्रभावित किसान

ग्राम टुरासेमरिया से महेश पटेल, बेदराम पटेल, रामेश्वर पटेल, राममिलन पटेल, उत्तम पटेल, खेमन पटेल, पदमी से परीक्षित पटेल, भगवती पटेल, रामायण पटेल, सुरेश पटेल,अजय पटेल ग्राम बोरिया से हुकेश पटेल, रामायण पटेल, दोहइराम पटेल, संतोष पटेल टारकेश्वर पटेल, मिलन राम शामिल है।

कृषि विज्ञान.

कृषि विज्ञान केंद्र झॉल के वैज्ञानिक डॉ. डोमन सिंह टेकाम ने फसल का निरीक्षण करने के बाद फंगस के प्रकोप की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि समय रहते उपचार करना आवश्यक था। उन्होंने किसानों को भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए फसल चक्र परिवर्तन करते रहने की सलाह भी दी। उद्यानिकी विभाग के बुधन गुलेरी ने किसानों को सब्जी की खेती में अत्यधिक कीटनाशकों के उपयोग से बचने की सलाह दी। फसल की पैदावार खराब होने के कारण, बेमेतरा के स्थानीय बाज़ार में अब बैंगलोर और अंबिकापुर क्षेत्र के टमाटर खप रहे हैं, जिसका सीधा असर टमाटर के दाम बढ़ने के रूप में दिखाई दे रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Nov 2025 01:29 pm

Published on:

07 Nov 2025 01:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / CG News: फंगस और मौसम की मार, 5000 एकड़ में लगी टमाटर की फसल चौपट, किसानों को भारी नुकसान

बड़ी खबरें

View All

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Rajyotsav 2025: राज्योत्सव के दौरान विवाद, कलेक्टर पर लगाया यह आरोप, बनी हंगामे की स्थिति

CG Rajyotsav 2025: राज्योत्सव के दौरान विवाद, कलेक्टर पर लगाया यह आरोप, बनी हंगामे की स्थिति
बेमेतरा

सरकारी दावा बनाम हकीकत! सड़क हादसे के घायलों को अब तक नहीं मिला कैशलेस इलाज का लाभ

सरकारी दावा और जमीनी हकीकत अलग-अलग (photo source- Patrika)
बेमेतरा

CG Suspend News: कलेक्ट्रेट में नशे में धुत मिला शिक्षा विभाग का भृत्य, डीईओ ने तत्काल किया निलंबित

नशे में धुत मिला शिक्षा विभाग का भृत्य (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बेमेतरा

CG News: 265 मवेशियों की मौत से मचा हड़कंप, 4 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज, सामने आई ये बड़ी वजह!

गाय (फोटो सोर्स- Unsplash)
बेमेतरा

CG News: इस जिले के 425 पंचायतों का बड़ा फैसला, कहा- अब नहीं उगाएंगे ग्रीष्मकालीन धान… जानें क्या है वजह?

धान की फसल (Photo-IANS)
बेमेतरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.