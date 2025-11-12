बारिश के बाद सब्जियों के दाम बेकाबू! गोभी 60 तो मेथी 200 रुपए किलो पहुंची, मचा हाहाकार

बाजार में बीते कुछ दिनों से सबसे अधिक मंहगी सब्जी मेथी भाजी है जो 50 रुपए पाव यानि 200 रुपए प्रति किग्रा की दर पर बिक रही है। वहीं परवल, देसी करेला, फूल गोभी के दाम भी 60 रुपए प्रति किग्रा हो गए हैं। लोकल सब्जी व्यवसायियों ने बताया कि बारिश की वजह से सब्जी की फसल को भारी नुकसान पहुंचा था जिससे पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। किसानों ने फिर से सब्जियों की बाड़ी तैयार की थी, परंतु पैदावार आते आते देर हो रही है जिससे आवक घटी हुई है। आवक कमजोर होने से दाम तेज हो रहे हैं। सब्जियों की कमजोर आवक और मांग के तेज होने के चलते सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं।