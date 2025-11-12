CG News: खाद वितरण में घोटाले का आरोप, किसानों ने कहा- रिश्वत मांगते हैं अधिकारी

CG News: इलाके की प्रभारी यह भी कहती रही कि, उनके सरकारी कमरे में रखा खाद कृषि विभाग का है ही नहीं, उसे सहकारी समिति (लेम्पस) के द्वारा मेरी जानकारी के बगैर रखवाया गया है। तभी किसानों ने कहा कि, जब आपकी बगैर जानकारी के इतने सालों से रखा हुआ है तो उसे आपने कभी अपने उच्च अधिकारियों को क्यों नहीं बताया या आपके सरकारी कमरे में कोई कैसे आपकी अनुमति के इतनी बड़ी मात्रा में सामान को डंप कर सकता है। खैर जांच पूरी होने के बाद ही सही मामला सामने आ पायेगा।