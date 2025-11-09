CG News: ग्रामीणों ने खुद बनाई 12 किलोमीटर सड़क, सरकारी लापरवाही पर उठाया सवाल

बरसात के समय आवागमन बंद हो जाने से न केवल राशन और स्वास्थ्य सेवाओं, बल्कि शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी असर पड़ता था। यही कारण है कि तीनों पंचायतों ने मिलकर इस सड़क को स्वयं बनाने का बीड़ा उठाया। ग्रामीणों का कहना है कि वे तीन दिनों में यह सड़क पूरी कर लेंगे, ताकि गांव तक सुविधाओं का रास्ता खुल सके। अबूझमाड़ के इन दुर्गम इलाकों के ग्रामीणों ने यह साबित कर दिया है कि जब इच्छाशक्ति मजबूत हो, तो विकास की राह खुद तैयार की जा सकती है।