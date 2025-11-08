Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

एंटी-रेबीज अभियान बना दिखावा! सड़कों पर बढ़ता खतरा, आवारा कुत्तों और मवेशियों पर काबू नहीं पा सका निगम…

CG News: रायपुर में आवारा कुत्तों और मवेशियों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस पर नगर निगम काबू नहीं कर पाया है। शहर की गलियों और सड़कों से न तो कुत्ते हट पाए हैं और न ही मवेशी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 08, 2025

एंटी-रेबीज अभियान बना दिखावा! सड़कों पर बढ़ता खतरा, आवारा कुत्तों और मवेशियों पर काबू नहीं पा सका निगम...(photo-patrika)

एंटी-रेबीज अभियान बना दिखावा! सड़कों पर बढ़ता खतरा, आवारा कुत्तों और मवेशियों पर काबू नहीं पा सका निगम...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में आवारा कुत्तों और मवेशियों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस पर नगर निगम काबू नहीं कर पाया है। शहर की गलियों और सड़कों से न तो कुत्ते हट पाए हैं और न ही मवेशी। सुबह-शाम मोहल्लों में कुत्ते झुंड में हमला करते हैं।

वहीं चौक-चौराहों और बीच सड़कों पर बैठे मवेशी ट्रैफिक के लिए परेशानी और दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर राज्यों के हाईवे, स्कूल, हॉस्पिटल, बस स्टैंड , रेलवे स्टेशन आदि स्थानों को कुत्तों से मुक्त कराने का आदेश जारी किया है। जो निगम प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है।

CG News: नतीजा रायपुर में सड़कों पर भय का साया

निगम प्रशासन ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए जरवाय में नया डॉग शेल्टर हाउस तैयार किया है, जिसमें बीमार, खूंखार और घायल कुत्तों को रखने का प्लान बनाया गया है, लेकिन शहर का यह शेल्टर हाउस पशु चिकित्सकों के अभाव में चालू नहीं हो पा रहा है। निगम के अधिकारी आवारा कुत्तों की नसबंदी कराने का दावा तो करते हैं, लेकिन शहर के हर क्षेत्र में डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

जोन स्तर पर फीडिंग जोन भी नहीं बन पाया है। ऐसे में यह समस्या ज्यादा है। संजयनगर टिकरापारा, अवंतिविहार, शंकर नगर, देवेंद्र नगर, गुढ़ियारी, तेलीबांधा और कालीबाड़ी रोड जैसे इलाकों में आवारा पशुओं की संख्या सबसे अधिक दिखाई देती है। लोगों का कहना है कि निगम का एंटी-रेबीज और धरपकड़ अभियान केवल औपचारिकता तक सीमित है।

एफआईआर तक पशुपालकों पर कराई

निगम के अधिकारियों का कहना है कि पशुपालक दूध निकालकर गायों को सड़क पर छोड़ देते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए दो से तीन जगह एफआईआर भी दर्ज कराई गई। आउटर में कांजी हाउस और गोठानों में ऐसे मवेशियों को रखने की व्यवस्था की गई है। हर जोन में एक-एक काऊ केचर उपलब्ध कराया है, लेकिन समस्या से लोगों को राहत नहीं मिल रही ।

10 हजार से ज्यादा कुत्ते

70 वार्डों में 10 हजार से अधिक आवारा कुत्तों से डर का माहौल है। कुत्तों की झुंड कब झपट्टा मार कर घायल कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। डॉग बाइट से सबसे अधिक बच्चे शिकार हुए हैं। निगम अधिकारियों का कहना है कि जोन स्तर पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के परिपालन में 13 सौ से अधिक मवेशियों को गोठानों में पहुंचाया जा चुका है। यह अभियान जारी है।

एनजीओ को सौंपेंगे डॉग शेल्टर हाउस

नगर निगम में स्वास्थ्य विभाग के अपर आयुक्त विनोद पांडेय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। आदेश की प्रति प्राप्त होने पर तय गाइडलाइन के अनुसार आवारा कुत्तों की धरपकड अभियान चलाएंगे। जरवाय में डॉग शेल्टर हाउस के संचालन की जिम्मेदारी एनजीओ को दी जानी है। पशुचिकित्सा विभाग से डॉक्टर स्टॉफ उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही जोन स्तर पर कुत्तों के लिए फीडिंग जोन बनाने के लिए जगह तय की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Nov 2025 12:36 pm

Published on:

08 Nov 2025 12:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / एंटी-रेबीज अभियान बना दिखावा! सड़कों पर बढ़ता खतरा, आवारा कुत्तों और मवेशियों पर काबू नहीं पा सका निगम…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

भविष्य की उड़ान..! NIT रायपुर 16वां दीक्षांत समारोह कल, 1382 विद्यार्थियों को मिलेगी उपाधि…

भविष्य की उड़ान..! NIT रायपुर 16वां दीक्षांत समारोह कल, 1382 विद्यार्थियों को मिलेगी उपाधि...(photo-patrika)
रायपुर

बड़ी खुशखबरी: हर साल इन लोगों को मिलेगा 5 हजार रुपए, CM साय ने की थी ये बड़ी घोषणा, जानें Details

मिलेंगे पैसे (पत्रिका फाइल फोटो)
रायपुर

CG Fraud: नौकरी देने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी, ऑफिस पहुंचे तब नियुक्ति निकली फर्जी

CG Fraud: नौकरी देने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी, ऑफिस पहुंचे तब पता चला नियुक्ति निकली फर्जी
रायपुर

राजनीति में एंट्री का नया रास्ता, कांग्रेस में प्रवक्ता बनने के लिए युवाओं को मिलेगा सुनहरा अवसर, जानें कैसे?

congress flag
रायपुर

अब एक क्लिक में मिलेंगी सभी नगर सेवाएं, 192 नगरीय निकायों में सभी सुविधाएं होंगी ऑनलाइन, UPI से कर सकेंगे भुगतान

ऑनलाइन (Photo-IANS)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.