एंटी-रेबीज अभियान बना दिखावा! सड़कों पर बढ़ता खतरा, आवारा कुत्तों और मवेशियों पर काबू नहीं पा सका निगम…

नगर निगम में स्वास्थ्य विभाग के अपर आयुक्त विनोद पांडेय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। आदेश की प्रति प्राप्त होने पर तय गाइडलाइन के अनुसार आवारा कुत्तों की धरपकड अभियान चलाएंगे। जरवाय में डॉग शेल्टर हाउस के संचालन की जिम्मेदारी एनजीओ को दी जानी है। पशुचिकित्सा विभाग से डॉक्टर स्टॉफ उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही जोन स्तर पर कुत्तों के लिए फीडिंग जोन बनाने के लिए जगह तय की जा रही है।