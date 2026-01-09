MGNREGA Bachao Sangram: ग्रामीण वोट बैंक पर फोकस! कांग्रेस का जनवरी-फरवरी में चलेगा मनरेगा बचाओ संग्राम

इसके साथ एसआईआर में वंचित पात्र मतदाताओं का नाम जुड़वाने और प्रदेश में चल रही धान खरीदी में किसानों को हो रही समस्याओं के निराकरण पर चर्चा की गई। प्रदेश प्रभारी पायलट ने कहा, मनरेगा संशोधन को लेकर भाजपा भ्रम फैला रही है। यह मनरेगा को खत्म करना चाहती है। गांव में जो भूमिहीन लोग है वे मनरेगा में संशोधन से प्रभावित होंगे। इसको जनता के बीच कांग्रेस की कामयाबी तथा भाजपा की दुर्भावना बताना है। मोदी सरकार जैसे तीन कृषि कानून वापस ली, अधिग्रहण कानून वापस ली वैसे ही नरेगा संशोधन भी वापस लेगी।