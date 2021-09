अक्षय कुमार और छत्तीसगढ़ के IPS की अपकमिंग फिल्म 'सूर्यवंशी' को लेकर चर्चा, सोशल मीडिया में वायरल

Suryavanshi Release Date : रायपुर . अभिनेता अक्षय कुमार और छत्तीसगढ़ के एक आईपीएस की ट्वीट तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्ठी की एक मूवी ‘सूर्यवंशी’ (Akshay Kumar Sooryavanshi) इस साल दीवाली पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म ‘सूर्यवंशी’ को लेकर फैंस काफी भी उत्साहित नजर आ रहे है। अक्षय कुमार ने एक फोटो ट्वीट की हैं, जिसमें वो, रणवीर सिंह, अजय देवगन और रोहित शेट्टी दिख रहे है। तस्वीर वायरल होते ही इसपर आईपीएस अधिकारी और स्पेशल डीजीपी राजेंद्र कुमार ने ऐसा कमेंट किया जो अब वायरल हो रहा है।

दरअसल, अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट की हैं। इस फोटो को शेयर कर उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘इतने सारे परिवार आज श्री उद्धव ठाकरे को धन्यवाद कर रहे होंगे। महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से सिनेमाहॉल फिर से खोलने की अनुमति देने के लिए आभारी हूं। अब किसी के रोके ना रूकेगी- आ रही है पुलिस। साथ ही हैशटैग #Sooryavanshi #Diwali2021 का इस्तेमाल किया।

इस तस्वीर की बात करें तो इसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी दिख रहे हैं और चारों किसी टॉपिक पर बात कर रहे है। इसमें रणवीर सिंह एक टेबल के ऊपर बैठे हुए दिख रहे है और जबिक दोनों एक्टर्स खड़े है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और स्पेशल डीजीपी राजेंद्र कुमार विज ने एक्टर के मजे ले लिए।

राजेंद्र कुमार विज (RK Vij ) ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘इंस्पेक्टर साहेब बैठे हैं (तन कर) और एसपी साहब खड़े, ऐसे नहीं होता जनाब। ‘ इसका जवाब देने से खुद को अक्षय रोक नहीं पाए औऱ उन्होंने लिखा, ‘जनाब ये तो बिहाइंड द सीन्स की फोटो है। हम कलाकार लोगों के लिए जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, एकदम प्रोटोकाल वापस। हमारे महान पुलिस बलों को हमेशा सादर नमन। उम्मीद है कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पसंद आएगी।

Thank you for your response and respect you showed for the forces @akshaykumar😊 My comment was also in a lighter vein 😊 Will definitely watch the film 👍 https://t.co/LYv5IalTVL