रेल यात्रियों बढ़ी मुश्किलें! पुरी और विशाखापट्टनम रूट की ट्रेनों में नो रूम का संकट

यहां तक कि फरवरी माह के पहले हफ्ते में भी कई ट्रेनों के एसी और स्लीपर कोच में नो रूम चल रहा है। यहां तक कि रविवार को साउथ बिहार एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में 59, थर्ड एसी 6, सेकंड एसी में 8 वेटिंग चल रही है। गोंदिया बरौनी के स्लीपर में 37, थर्ड एसी में 22 सेकंड एसी में 11 वेटिंग है। वहीं 7 फरवरी को गोंदिया-बरौनी के स्लीपर में अभी से नो रूम हो गया है।