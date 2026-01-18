18 जनवरी 2026,

रायपुर

रेल यात्रियों बढ़ी मुश्किलें! पुरी और विशाखापट्टनम रूट की ट्रेनों में नो रूम का संकट

Superfast Express full: नए साल की शुरुआत के साथ ही पुरी और विशाखापट्टनम रूट की ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है।

Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 18, 2026

पुरी और विशाखापट्टनम रूट की सभी ट्रेनें फुल (photo source- Patrika)

पुरी और विशाखापट्टनम रूट की सभी ट्रेनें फुल (photo source- Patrika)

Superfast Express full: अक्सर देखा जाता है कि त्योहारी सीजन में ट्रेनों में अधिक भीड़ रहती है और अन्य दिनों में यात्रियों की संख्या कम हो जाती है, पर नए साल में भी पुरानी परेशानी जारी है। ट्रेनें फुल चल रही हैं। यात्रियों को राहत नहीं मिल रही है। हर दिन पुरी और विशाखापट्टनम जाने वाले यात्रियों की होड़ मची हुई है।

Superfast Express full: सुपरफास्ट एक्सप्रेस के सभी कोच में नो रूम

स्थिति यह है कि इन रूट की कई ट्रेनों के स्लीपर और एसी कोच में नो रूम हो गया है। बाकी में वेटिंग लंबी चल रही है। रविवार को गाड़ी 12993 गांधी पुरी धाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस के सभी कोच में नो रूम है। गाड़ी 12844 अहमदाबाद पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के थर्ड एसी में 13 वेटिंग और बाकी अन्य कोच में नो रूम है। यही स्थिति जोधपुर एक्सप्रेस समेत अन्य गाड़ियों में कई दिनों तक बनी हुई है।

वहीं विशाखापट्टनम जाने वाली गाड़ी 18574 भगत की कोठी विशाखापट्टनम एक्सप्रेस के थर्ड एसी और स्लीपर कोच में नो रूम वहीं अन्य कोच में वेटिंग चल रही है। इसी तरह अन्य गाड़ी में भी नो रूम के साथ लंबी वेटिंग चल रही है।

तत्काल टिकट ही बचा सहारा

अब आम यात्रियों के लिए तत्काल टिकट ही सहारा बचा है, लेकिन इसमें टिकट मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हजारों की संख्या में टिकट बुक करने के लिए यात्री लगे रहते हैं। जैसे ही तत्काल टिकट का कोटा खुलता है, चंद मिनटों में ही सारी टिकट बुक हो जाती है।

प्रयागराज की बसें भी फुल, फ्लाइट बंद, ट्रेनों में बढ़ा दबाव

प्रयागराज के लिए जाने वाली यात्री बसें पिछले 15 दिन से फुल चल रही है। 4 जनवरी से कल्पवास मेला और माघी पुन्नी में गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। इसके चलते यात्री बसों में वेटिंग चल रही है। बस संचालकों का कहना है कि सामान्य दिनों में अपेक्षाकृत भीड़ नहीं रहती है।

आसानी से तत्काल टिकट मिल जाती है, लेकिन इस समय प्रयागराज जाने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। इस मार्ग पर चलने वाली सभी बसें फुल चल रही हैं। बता दें कि स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से प्रयागराज के लिए संचालित फ्लाइट के बंद होने के कारण भी बस और ट्रेनों पर दबाव बढ़ा है।

माघ-पुन्नी मेला का असर, यूपी-बिहार रूट की ट्रेनें फुल

Superfast Express full: प्रयागराज में 3 जनवरी से 15 फरवरी तक माघ-पुन्नी मेला का आयोजन चल रहा है। इसमें प्रमुख स्नान पर्व भी शामिल है, जिसमें मौनी अमावस्या भी है। वहीं बसंत पंचमी का भी कार्यक्रम होगा। इसके कारण यूपी-बिहार रूट में जाने वाली ट्रेनों में अलग-अलग दिनों में अभी से नो रूम हो गया है। बाकी दिनों में भी लंबी वेटिंग चल रही है।

यहां तक कि फरवरी माह के पहले हफ्ते में भी कई ट्रेनों के एसी और स्लीपर कोच में नो रूम चल रहा है। यहां तक कि रविवार को साउथ बिहार एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में 59, थर्ड एसी 6, सेकंड एसी में 8 वेटिंग चल रही है। गोंदिया बरौनी के स्लीपर में 37, थर्ड एसी में 22 सेकंड एसी में 11 वेटिंग है। वहीं 7 फरवरी को गोंदिया-बरौनी के स्लीपर में अभी से नो रूम हो गया है।

Published on:

18 Jan 2026 10:21 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रेल यात्रियों बढ़ी मुश्किलें! पुरी और विशाखापट्टनम रूट की ट्रेनों में नो रूम का संकट

रायपुर

छत्तीसगढ़

