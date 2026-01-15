23 जनवरी को रायपुर में भारत-न्यूजीलैंड T20 मैच, आज रात से शुरू होगी टिकट बिक्री, जानें कीमत

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि स्टूडेंट्स के लिए खास टिकट का इंतज़ाम किया गया है। स्टूडेंट टिकट, जिनकी कीमत ₹800 है, सिर्फ़ इनडोर स्टेडियम में मिलेंगे। हर स्टूडेंट को सिर्फ़ एक टिकट दिया जाएगा। दूसरे दर्शकों के लिए स्टैंड टिकट की कीमतें ₹2,000, ₹2,500, ₹3,000, और ₹3,500 हैं। प्रीमियम कैटेगरी में, सिल्वर टिकट ₹7,500, गोल्ड टिकट ₹10,000, और प्लैटिनम टिकट ₹12,500 में मिलेंगे।