23 जनवरी को रायपुर में भारत-न्यूजीलैंड T20 मैच, आज रात से शुरू होगी टिकट बिक्री, जानें कीमत

आज रात से इंडिया-न्यूजीलैंड मैच का टिकट मिलेगा (photo source- Patrika)
India New Zealand T20: छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (CSCS) ने 23 जनवरी को रायपुर में होने वाले इंडिया बनाम न्यूज़ीलैंड T20 इंटरनेशनल मैच के लिए टिकट की जानकारी शेयर की है। CSCS के डायरेक्टर विजय शाह और बलदेव सिंह भाटिया ने मैच के बारे में ज़रूरी जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि स्टूडेंट्स के लिए खास टिकट का इंतज़ाम किया गया है। स्टूडेंट टिकट, जिनकी कीमत ₹800 है, सिर्फ़ इनडोर स्टेडियम में मिलेंगे। हर स्टूडेंट को सिर्फ़ एक टिकट दिया जाएगा। दूसरे दर्शकों के लिए स्टैंड टिकट की कीमतें ₹2,000, ₹2,500, ₹3,000, और ₹3,500 हैं। प्रीमियम कैटेगरी में, सिल्वर टिकट ₹7,500, गोल्ड टिकट ₹10,000, और प्लैटिनम टिकट ₹12,500 में मिलेंगे।
India New Zealand T20: इसके अलावा, कॉर्पोरेट बॉक्स टिकट की कीमत ₹25,000 है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने घोषणा की है कि इस भारत बनाम न्यूज़ीलैंड T20 मैच के लिए टिकटों की बिक्री आज शाम 7 बजे से शुरू होगी, जिसका बेसब्री से इंतज़ार है। रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में क्रिकेट फैंस इस मैच को लेकर काफी उत्साहित हैं।
