Amit Shah and JP Nadda CG Visit: पीएम मोदी के बाद अमित शाह-जेपी नड्डा की एंट्री! कब आएंगे छत्तीसगढ़ और क्यों? यहां पढ़ें डिटेल्स

बस्तर ओलंपिक, जो कि राज्य के खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रमुख आयोजन है, 2025 में स्थानीय खिलाड़ियों और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। अमित शाह इस कार्यक्रम के समापन समारोह में शिरकत करेंगे और विजेताओं को पुरस्कार वितरण करेंगे। इस वर्ष 11 दिसंबर से संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक का आयोजन जगदलपुर में शुरू होगा, जिसमें लगभग साढ़े तीन हजार खिलाड़ी भाग लेंगे। गौरतलब है कि अमित शाह पिछले वर्ष भी बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए थे।