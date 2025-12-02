Amit Shah and JP Nadda CG Visit: पीएम मोदी के बाद अमित शाह-जेपी नड्डा की एंट्री! कब आएंगे छत्तीसगढ़ और क्यों? यहां पढ़ें डिटेल्स

पीएम मोदी के बाद अब शाह-नड्डा की एंट्री (फोटो सोर्स- ANI)
Amit Shah and JP Nadda CG Visit: दिसंबर महीना छत्तीसगढ़ में राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो हाल ही में चार दिवसीय रायपुर प्रवास पूरा कर लौटे हैं, एक बार फिर प्रदेश आ रहे हैं। वे 13 दिसंबर को जगदलपुर में आयोजित बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसी दिन प्रदेश सरकार अपने दो वर्ष पूरे होने का उत्सव भी मनाएगी।
सूत्रों के मुताबिक, अमित शाह का यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। प्रदेश सरकार 13 दिसंबर को अपने दो वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री और कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य इस अवसर पर विभिन्न विकासात्मक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
प्रदेश सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर 22 दिसंबर को एक बड़े समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल होंगे और वे राज्य सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का जायजा लेंगे।
बस्तर ओलंपिक, जो कि राज्य के खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रमुख आयोजन है, 2025 में स्थानीय खिलाड़ियों और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। अमित शाह इस कार्यक्रम के समापन समारोह में शिरकत करेंगे और विजेताओं को पुरस्कार वितरण करेंगे। इस वर्ष 11 दिसंबर से संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक का आयोजन जगदलपुर में शुरू होगा, जिसमें लगभग साढ़े तीन हजार खिलाड़ी भाग लेंगे। गौरतलब है कि अमित शाह पिछले वर्ष भी बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए थे।
डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में न केवल खिलाड़ी बल्कि नक्सल पीड़ित और पुनर्वासित नक्सली भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं और 22 दिसंबर को होने वाले बड़े समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्य अतिथि रहेंगे।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग