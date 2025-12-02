Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Amit Shah and JP Nadda CG Visit: पीएम मोदी के बाद अमित शाह-जेपी नड्डा की एंट्री! कब आएंगे छत्तीसगढ़ और क्यों? यहां पढ़ें डिटेल्स

Amit Shah and JP Nadda CG Visit: दिसंबर महीना छत्तीसगढ़ में राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो हाल ही में चार दिवसीय रायपुर प्रवास पूरा कर लौटे हैं, एक बार फिर प्रदेश आ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Dec 02, 2025

पीएम मोदी के बाद अब शाह-नड्डा की एंट्री (फोटो सोर्स- ANI)

पीएम मोदी के बाद अब शाह-नड्डा की एंट्री (फोटो सोर्स- ANI)

Amit Shah and JP Nadda CG Visit: दिसंबर महीना छत्तीसगढ़ में राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो हाल ही में चार दिवसीय रायपुर प्रवास पूरा कर लौटे हैं, एक बार फिर प्रदेश आ रहे हैं। वे 13 दिसंबर को जगदलपुर में आयोजित बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसी दिन प्रदेश सरकार अपने दो वर्ष पूरे होने का उत्सव भी मनाएगी।

सूत्रों के मुताबिक, अमित शाह का यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। प्रदेश सरकार 13 दिसंबर को अपने दो वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री और कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य इस अवसर पर विभिन्न विकासात्मक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

Amit Shah and JP Nadda CG Visit: जेपी नड्डा भी आएंगे छत्तीसगढ़

प्रदेश सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर 22 दिसंबर को एक बड़े समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल होंगे और वे राज्य सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का जायजा लेंगे।

अमित शाह करेंगे बस्तर ओलंपिक का समापन

बस्तर ओलंपिक, जो कि राज्य के खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रमुख आयोजन है, 2025 में स्थानीय खिलाड़ियों और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। अमित शाह इस कार्यक्रम के समापन समारोह में शिरकत करेंगे और विजेताओं को पुरस्कार वितरण करेंगे। इस वर्ष 11 दिसंबर से संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक का आयोजन जगदलपुर में शुरू होगा, जिसमें लगभग साढ़े तीन हजार खिलाड़ी भाग लेंगे। गौरतलब है कि अमित शाह पिछले वर्ष भी बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए थे।

नक्सल पीड़ित और पुनर्वासित नक्सली भी लेंगे हिस्सा

डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में न केवल खिलाड़ी बल्कि नक्सल पीड़ित और पुनर्वासित नक्सली भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं और 22 दिसंबर को होने वाले बड़े समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्य अतिथि रहेंगे।

ये भी पढ़ें

SIR प्रक्रिया में BLO दवाब से दे रहे जान, सचिन पायलट बोले- वैध मतदाता का नाम काटना बर्दाश्त नहीं, 14 दिसंबर को होगा बड़ा आंदोलन
रायपुर
कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट (photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Dec 2025 11:49 am

Published on:

02 Dec 2025 11:25 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Amit Shah and JP Nadda CG Visit: पीएम मोदी के बाद अमित शाह-जेपी नड्डा की एंट्री! कब आएंगे छत्तीसगढ़ और क्यों? यहां पढ़ें डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

IND vs SA 2nd ODI: रायपुर में आज टीम इंडिया की प्रैक्टिस, रोहित-विराट उतरेंगे मैदान में, आम दर्शकों की एंट्री बंद

रोहित-विराट को देखने उमड़ी भीड़ (photo source- Patrika)
रायपुर

Cricket News…. भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच के टिकट ब्लैक करने के पीछे बड़ा रैकेट

Cricket News.... भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच के टिकट ब्लैक करने के पीछे बड़ा रैकेट
रायपुर

Chaupati News…. हर दिन घर ले जाते थे 1500 से 2 हजार, अब खाली भटक रहे

Chaupati News.... हर दिन घर ले जाते थे 1500 से 2 हजार, अब खाली भटक रहे
रायपुर

कोहली, रोहित की एक झलक पाने बेताब दिखे रायपुर वाले, एयरपोर्ट में फैंस की भारी भीड़, सुरक्षा के बीच पहुंचे होटल

team india in raipur
रायपुर

प्रधानमंत्री ने महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की, आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया

प्रधानमंत्री ने महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की, आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.