CGPSC 2024 Result: नोएडा में मिली जॉब को छोड़ा, अब CGPSC में अनंत को मिला 26 वां रैंक, कलेक्टर ने किया सम्मानित

परिणाम जारी होने के बाद अनंत गुप्ता ने शुक्रवार को कलेक्टर अबिनाश मिश्रा से सौजन्य भेंट की। कलेक्टर मिश्रा ने उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर समानित किया और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस दौरान कलेक्टर मिश्रा ने अनंत से परीक्षा की तैयारी की प्रक्रिया, अध्ययन पद्धति तथा पारिवारिक सहयोग के विषय में जानकारी ली। अनंत गुप्ता ने बताया कि उन्होंने किसी भी कोचिंग संस्थान के बिना, पूरी तरह स्वाध्याय के आधार पर तैयारी की। इस अवसर पर अनंत के पिता राजेंद्र गुप्ता और चाचा रामकुमार गुप्ता भी उपस्थित थे।