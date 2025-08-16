Patrika LogoSwitch to English

शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
रायपुर

Crime News: रायपुर में एकबार फिर चाकूबाजी, युवक को 1 दर्जन बदमाशों ने मारा चाकू, इलाज के दौरान मौत

Crime News: बदमाशों ने घर से घसीट कर बाहर निकाला था। यह पूरा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र के चंगोरा भाठा इलाके का है। मिली जानकारी के मुताबिक, संतोषी यादव ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 16, 2025

Crime News: रायपुर में एकबार फिर चाकूबाजी, युवक को 1 दर्जन बदमाशों ने मारा चाकू, इलाज के दौरान मौत
रायपुर में एकबार फिर चाकूबाजी (Photo Patrika)

Crime News: रायपुर में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला हो गया है। घटना के अगले दिन युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक को बदमाशों ने घर से घसीट कर बाहर निकाला था। यह पूरा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र के चंगोरा भाठा इलाके का है। मिली जानकारी के मुताबिक, संतोषी यादव ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। उसने बताया कि वह बजरंगबली मंदिर के पास चंगोरा भाठा में रहती है।

13 अगस्त को उनका बेटा सोमनाथ यादव घर में सोया था। रात 13 लड़के घर पर आकर दरवाजा बजाएं। सोमनाथ ने घर का दरवाजा खोला। तो लड़कों ने उसे पकड़ लिया। फिर घसीटकर घर के बाहर लेकर आए।

धारदार हथियार से किया हमला

बदमाशों ने सोमनाथ को चारों तरफ से घेर लिया। फिर गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। वें मुक्के और लात घुसे से मारने लगे। इस मारपीट के बाद उन्होंने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। जिससे कि सोमनाथ के पैर के पिंडली में गंभीर चोट आ गई। उसख खून बहने लगा। यह देखकर बदमाश मौके से फरार हो गए।

इस घटना के बाद सोमनाथ के परिजनों ने डीडी नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं सोमनाथ को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान 14 अगस्त को उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस का कहना है कि वारदात में शामिल कुछ बदमाशों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।

16 Aug 2025 04:00 pm

Chhattisgarh / Raipur / Crime News: रायपुर में एकबार फिर चाकूबाजी, युवक को 1 दर्जन बदमाशों ने मारा चाकू, इलाज के दौरान मौत

