Crime News: रायपुर में एकबार फिर चाकूबाजी, युवक को 1 दर्जन बदमाशों ने मारा चाकू, इलाज के दौरान मौत

Crime News: रायपुर में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला हो गया है। घटना के अगले दिन युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक को बदमाशों ने घर से घसीट कर बाहर निकाला था। यह पूरा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र के चंगोरा भाठा इलाके का है। मिली जानकारी के मुताबिक, संतोषी यादव ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। उसने बताया कि वह बजरंगबली मंदिर के पास चंगोरा भाठा में रहती है।