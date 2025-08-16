पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, राज्यपाल डेका ने दी श्रद्धांजलि

Atal Bihari Vajpayee: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राज्यपाल रमेन डेका ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वाजपेयी विराट व्यक्तित्व, महान वक्ता, जननायक होने के साथ-साथ सभी दलों के बीच सम्मानीय थे।
राज्यपाल डेका ने कहा कि देश में सुशासन की स्थापना की दिशा मे बाजपेयी जी का योगदान अभूतपूर्व है। उनकी याद में हर वर्ष 25 दिसम्बर को सुशासन दिवस मनाया जाता है।
भारत को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए वाजपेयी के योगदान का उल्लेख करतेे हुए कहा कि विदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का मजबूती से पक्ष रखकर उन्होंने देश का मान बढ़ाया।
Atal Bihari Vajpayee: इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर प्रसन्ना, उप सचिव निधि साहू एवं राजभवन के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी पुष्पाजंलि अर्पित की।