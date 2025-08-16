पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, राज्यपाल डेका ने दी श्रद्धांजलि

Atal Bihari Vajpayee: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राज्यपाल रमेन डेका ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वाजपेयी विराट व्यक्तित्व, महान वक्ता, जननायक होने के साथ-साथ सभी दलों के बीच सम्मानीय थे।