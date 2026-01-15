Government schemes: श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल करियर निर्माण योजना की शुरुआत, मंत्री लखन देवांगन का ऐलान

Government schemes: मंत्री ने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 29 पुराने श्रम कानूनों के स्थान पर नए 4 श्रम संहिता लागू की गई है, जिसके अंतर्गत राज्य में 4 नए नियम बनाने की प्रक्रिया जारी है। प्रत्येक श्रमिक को नियुक्ति पत्र, महिला श्रमिकों को सभी प्रकार के नियोजनों में काम करने का अधिकार, श्रमिकों को बेहतर न्यूनतम वेतन, नियोक्ता द्वारा श्रमिकों का वर्ष में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण करने, गिग एवं प्लेटफार्म वर्कर्स के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडल का गठन का प्रावधान आदि लाभ सुनिश्चित होगा।