CG News: रायपुर के स्कूलों में भी अब विद्या ऐप से दर्ज करनी होगी उपस्थिति, प्रदेश के पांच जिलों में लागू है यह व्यवस्था

CG News: छत्तीसगढ़ में स्कूलों के लिए वीएसके (विद्या समीक्षा केंद्र) ऐप शुरू किया गया है। इसके जरिए शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति, छुट्टियों की जानकारी और कक्षा संचालन की निगरानी करनी है। अभी यह ऐप पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के पांच जिले महासमुंद, बेमेतरा, सूरजपुर, दंतेवाड़ा और रायगढ़ में लागू किया गया है, अब इसे रायपुर में भी इसे शुरू किया जा रहा है।
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसमें ऐप को डाउनलोड कर नियमित उपस्थिति दर्ज करने को कहा गया है। इसे सितंबर माह में ही राज्य में लागू किया गया था। जानकारों के अनुसार, अभी ऐप का पायलट प्रोजेक्ट चल ही रहा है, लेकिन पूरा होने से पहले ही इसे लागू किया जा रहा है। कई जिलों में इसका विरोध भी किया जा रहा है।
जानकारों ने बताया कि ऐप से शिक्षकों की रियल टाइम उपस्थिति का पता चलेगा। साथ ही गड़बड़ी कर अटेंडेंस लगाने वाले शिक्षकों पर लगाम लगाई जा सकेगी। ऐप विद्या समीक्षा केंद्र द्वारा संचालित है, जो डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए स्कूलों से वास्तविक समय का डेटा एकत्र करता है और उसका विश्लेषण करता है। शिक्षक और छात्र इस ऐप का उपयोग करके अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। हाजिरी दर्ज करने के लिए शिक्षक को स्कूल के 100 मीटर के दायरे में होना चाहिए।
शिक्षकों को ऐप के माध्यम से छुट्टी और अन्य ड्यूटी के लिए आवेदन करने और उसके अनुमोदन की स्थिति की सुविधा मिलती है। ऐप कक्षा संचालन की रियल-टाइम निगरानी करने में मदद करती है और शिक्षकों के लिए एक डैशबोर्ड प्रदान करता है, जिससे वे अपनी और अपने छात्रों की उपस्थिति को प्रबंधित कर सकें। ऐप एआई का उपयोग करके स्कूलों से वास्तविक समय का डेटा एकत्र और विश्लेषण करता है। सितंबर माह में ही पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे महासमुंद, बेमेतरा, सूरजपुर, दंतेवाड़ा और रायगढ़ में लागू किया गया है।
