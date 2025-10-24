CG News: रायपुर के स्कूलों में भी अब विद्या ऐप से दर्ज करनी होगी उपस्थिति, प्रदेश के पांच जिलों में लागू है यह व्यवस्था

शिक्षकों को ऐप के माध्यम से छुट्टी और अन्य ड्यूटी के लिए आवेदन करने और उसके अनुमोदन की स्थिति की सुविधा मिलती है। ऐप कक्षा संचालन की रियल-टाइम निगरानी करने में मदद करती है और शिक्षकों के लिए एक डैशबोर्ड प्रदान करता है, जिससे वे अपनी और अपने छात्रों की उपस्थिति को प्रबंधित कर सकें। ऐप एआई का उपयोग करके स्कूलों से वास्तविक समय का डेटा एकत्र और विश्लेषण करता है। सितंबर माह में ही पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे महासमुंद, बेमेतरा, सूरजपुर, दंतेवाड़ा और रायगढ़ में लागू किया गया है।