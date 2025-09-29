Bageshwar Baba: रायपुर गुढिय़ारी में धीरेंद्र शास्त्री 4 से 8 अक्टूबर तक सुनाएंगे हनुमत कथा, तैयारियां पूरी…

रायपुर में होने वाला यह आयोजन धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अवधपुरी मैदान में पांच दिनों तक भजन, भक्ति और कथा का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिलेगा, जो लोगों की आस्था को और गहरा करेगा। श्रद्धालुओं में इस कथा को लेकर अपार उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन समिति का मानना है कि पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का सानिध्य पाकर रायपुरवासियों को न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी, बल्कि यह आयोजन समाज में धार्मिक सद्भाव और एकता का संदेश भी देगा।