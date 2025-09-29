Bageshwar Baba: रायपुर गुढिय़ारी में धीरेंद्र शास्त्री 4 से 8 अक्टूबर तक सुनाएंगे हनुमत कथा, तैयारियां पूरी…

Bageshwar Baba: रायपुर गुढिय़ारी में धीरेंद्र शास्त्री 4 से 8 अक्टूबर तक सुनाएंगे हनुमत कथा, तैयारियां पूरी...(PHOTO-PATRIKA)
Bageshwar Baba: छत्तीसगढ़ के रायपुर में गुढिय़ारी के अवधपुरी मैदान में बागेश्वरधाम वाले पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हनुमत कथा सुनाने के लिए 3 अक्टूबर शाम को आएंगे। यहां 4 से 8 अक्टूबर तक कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी की जा रही है। आयोजकों ने ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने कथा का श्रवण करने आने वाले लोगों से कार के बजाए दोपहिया वाहनों से ही पहुंचने की अपील की है।
इस आयोजन की तैयारियां कई दिनों से जारी हैं। स्व. श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल स्मृति फाउंडेशन के बैनर तले बड़े स्तर पर काम हो रहा है। हाल ही में चंदन-बसंत अग्रवाल, रूपनारायण सिंह, लोकेश कावडिया, किशोर महानंद सहित बड़ी संख्या में फाउंडेशन के सदस्यों की उपस्थिति में कथा कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। आयोजन समिति ने बताया कि इस कथा के लिए मैदान को विशेष सजावट और व्यवस्थाओं से सजाया जा रहा है।
आयोजकों ने आशंका जताई है कि कथा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। ऐसे में ट्रैफिक जाम की समस्या न हो, इसके लिए श्रद्धालुओं से कार की बजाय दोपहिया वाहनों से पहुंचने की अपील की गई है। आयोजन स्थल पर भंडारे की व्यवस्था भी की गई है, ताकि श्रद्धालु भक्ति के साथ प्रसाद का भी आनंद ले सकें।
कथा में सिर्फ आम श्रद्धालु ही नहीं, बल्कि राज्य की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल होंगी। आयोजकों ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय के साथ कथा श्रवण करने पहुंचेंगे। साथ ही उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह उनकी धर्मपत्नी वीणा सिंह, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, रायपुर के चारों विधायक, महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौर और नगर निगम पार्षद भी उपस्थित रहेंगे।
रायपुर में होने वाला यह आयोजन धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अवधपुरी मैदान में पांच दिनों तक भजन, भक्ति और कथा का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिलेगा, जो लोगों की आस्था को और गहरा करेगा। श्रद्धालुओं में इस कथा को लेकर अपार उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन समिति का मानना है कि पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का सानिध्य पाकर रायपुरवासियों को न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी, बल्कि यह आयोजन समाज में धार्मिक सद्भाव और एकता का संदेश भी देगा।
